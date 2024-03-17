 

Рупор кремлевской пропаганды: Тактический кот Арчи

17.03.2024, 3:01, Разное
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Тактический кот Арчи

Кот защитил свою хозяйку от осколков.

Кот Ачи, проживающий c в Шебекино Белгородской области, хотел жрать, а хозяева дрыхли. Было принято решение, залезть в постель к хозяйке и, дабы воззвать к её совести, усесться ей на голову, что и было сделано. В это время начался обстрел, осколки прилетели в квартиру и Ачи словил мохнатой задницей все железо предназначенное для хозяйской головы.

Проснувшись от грохота, хозяева обнаружили раненого питомца и незамедлительно доставили его в вет клинику.
На данный момент тактический кот успешно прооперирован, возится на перевязки и сидит на диете. Пожелаем ему здоровья и больше не попадать в такие ситуации.

Картинка – Даня Кузьмичев

https://vk.com/rebel_jack?w=wall-185808385_1135505 – цинк

Источник: Colonel Cassad


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