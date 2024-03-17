Какие дополнительные возможности предоставляют услуги премиум-банка

С премиальными банковскими картами доступны увеличенные ставки по вкладам, безлимитные переводы и снятия, повышенный кэшбэк. Привилегированные клиенты пользуются специальным обслуживанием, которое избавляет от забот, дарит свободное время, делает жизнь приятнее. Дополнительные услуги можно получать бесплатно.

Финансовые преимущества, индивидуальный подход

Премиальные дебетовые карты дают широкие возможности получения дополнительного дохода. Речь не только о кэшбэке 7% на пять категорий покупок, 100% возврата цены товара в случайной категории и до 50% кэшбэка от партнёров. С премиум-картой открывают вклады и счета с максимальными процентами, используя рубли, юани, драгоценные металлы.

Премиальные сервисы банка включают помощь в использовании собственных финансовых возможностей и в инвестировании. Клиент всегда может обратиться к персональному менеджеру, чтобы выгоднее провести банковскую операцию, ознакомиться с новыми продуктами, получить кредит на лучших условиях. Сотрудники с опытом и знаниями в сфере инвестиций помогут эффективнее вложить деньги, учитывая задачи и доход клиента.

К персональному менеджеру можно обратиться в чате мобильного приложения, Альфа-Онлайн или по выделенной телефонной линии. Он поможет провести операции удалённо, подготовит и перешлёт документы. Клиенту нет необходимости приезжать в отделение, но при посещении офиса его примут в отдельном кабинете.

При оформлении дебетовой премиум-карты первый месяц обслуживания бесплатный. Далее обслуживание остается бесплатным, если клиент выполняет условия по суммам расходов, поступлений и остатков на счетах в месяц.

Привилегии в поездках

VIP-клиенты путешествуют с особым комфортом:

пользуются такси, каршерингом, трансферами за счёт банка;

свободно проходят в бизнес-залы аэропортов, если нужно подождать рейс;

посещают кафе и рестораны в аэропортах, а потом получают компенсацию за эти расходы;

бесплатно оформляют качественную страховку на время поездки для себя и семьи.

Консьерж-сервис

Услугу подключают через приложение Konsierge, если необходимо:

организовать поездку, то есть помочь оформить визу, забронировать отель, подобрать экскурсионную программу, найти гида. Можно поручить помощнику купить билеты, зарегистрироваться на рейс;

получить консультацию по налогам, оформлению бухгалтерских документов. Здесь же доступен анализ налоговых вопросов при продаже собственности;

узнать мнение юриста по правовым вопросам. Он может подготовить договор или проанализировать уже имеющееся соглашение;

получить консультацию по вопросам здоровья, рекомендации по диагностике, расшифровку анализов. Сервис организует лечение в России и за её пределами;

получить помощь на дороге. Например, заправить топливо, зарядить аккумулятор, эвакуировать автомобиль;

получить помощь с детьми — поиск учебного заведения, кружков, факультативов, организация медицинской помощи, отдыха, праздников;

позаботиться о себе и своём досуге. Например, изменить стиль с помощью модельера и визажиста, найти диетолога и фитнес-тренера, забронировать столик в модном ресторане.

Заявку на услугу можно подать в любое время, без выходных. Для каждой задачи сотрудники подберут специалистов.

Премиум-карту можно оформить онлайн и с доставкой. А для пользования привилегиями есть мобильное приложение банка.