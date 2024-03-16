Мнение: Выборы-2024

1. Сходил на выборы, проголосовал. Вообще, на этот раз не собирался: приболел немного, было тяжело выходить из дома. Но когда я прочёл в новостях, что наши ориентированные на Европу соседи обстреляли Белгородскую и Курскую область, чтобы сорвать выборы в России, я за 15 минут собрался и пошёл.



2. Блогер Алексей Антонов указывает на пример успешного агитационного ролика, созданного к нынешним выборам (ссылка). С Ютуба копии видео удаляют, но вот одна актуальная:



3. А вот новая статья на Руксперте с обзором текущих выборов, хода подготовки к ним, программ кандидатов и так далее.

Главное отличие от предыдущих: широкое применение дистанционного электронного голосования. Дистанционно проголосовал и наш Президент, Владимир Путин, и, например, наш премьер, Михаил Мишустин.

Я тоже хотел голосовать на Госуслугах, но не смог, так как пока что дистанционные выборы доступны только в 28 регионах, то есть лишь в трети от общего числа (ссылка):

ДЭГ применялось на выборах в России и раньше, но не так широко. В 2030, думаю, голосовать удалённо будет уже большинство: это банально удобнее, чем идти на участок. Остаётся, конечно, вопрос доверия к удалённому голосованию, но я сильно сомневаюсь, что его захотят всерьёз решать. Хотя технически это вполне возможно — есть несколько простых айти-решений, которые позволят сделать голосование прозрачным, сохранив при этом его полную анонимность.

Голосование, напомню, будет продолжаться ещё два дня, сегодня и завтра. За вчерашний день проголосовали примерно 35% россиян. Какая будет итоговая явка, я даже предположить не могу.