Рупор кремлевской пропаганды: Про удары по НПЗ
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Относительно ударов по НПЗ, видим классическое организационное запаздывание, как это было в 2022 году с ударами HIMARS по складам боеприпасов, пока система со скрипом начала принимать меры для минимизации ущерба и сейчас такое повторяется уже крайне редко.
Что видится необходимым.
1. Установка антидрон сетей + систем РЭБ на объектах – очевидно, что это сделано еще далеко не везде.
2. Обеспечение охраны объекта – 3-4 позиции ЗУ-23/2 + 2/3 мобильных пикапов с пулеметами + 1-2 с прожекторами.
Интересны варианты с аэростатами.
3. На складах длительного хранения до сих пор хранится большое кол-во неиспользуемых ЗСУ. Крупные нефтяные компании вполне могут позволить выделить деньги на их восстановление и использование в интересах защиты их же НПЗ.
4. Все это в любом случае будет сильно дешевле, чем оплачивать ремонты НПЗ и время их простоя.
5. Личный состав для охраны может числится в составе финансируемых крупными компаниями ЧВК.
Уверен,что к чему-то подобному все равно придут, просто до этого видимо еще пару-тройку НПЗ выведут из строя.
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Источник: Colonel Cassad
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