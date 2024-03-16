Мнение: Банка с программистами, разочарование зелёных бесов и этично ли воровать у плохих людей

1. По наводке Игоря Ашманова, который завёл блог на Спонсоре (ссылка). Значительная часть технической интеллигенции по всему миру, особенно программисты, считает себя высшей расой, которая обладает сакральными знаниями — умеет умножать матрицы и делать прочие элементарные, но ненужные большинству математические фокусы.



Как следствие, эти аристократы духа регулярно возмущаются соседством с обычными людьми и мечтают: «вот бы создать свой город или деревню, без этих ватников, без гуманитариев, без гопников и пьянчуг. Практически все такие проекты заканчиваются одинаково: банка программистов быстро погрязает в бесконечных конфликтах из-за разной ерунды. Цитирую типичное (ссылка):

Однако в настоящее время жизнь в Поселке Программистов далека от пасторальной идиллии…



…обнаружил, что при возведении домов используются некачественные и дешевые материалы, а в ответ на предъявленные претензии, строительство дома резко прекратилось и Ивану, который до этого никогда ничем подобным не занимался, пришлось достраивать дом самостоятельно…



…установил на своем участке надгробный камень со словами «Здесь покоится совесть, честь и мужество…»…



…тогда Алексей просто отключил воду и интернет в доме Ивана. В ответ на это Иван выкопал собственную скважину и даже подключил к ней несколько других домов…

И так далее, и тому подобное. Суровая правда жизни: если кто-то умеет писать скрипты на Котлин, это ещё не делает его ни хорошим соседом, ни хорошим организатором, ни хотя бы хорошим человеком.

2. Виктор Мараховский пишет (ссылка):



…у международного движения в защиту климата есть проблема.

Большая проблема.

Суть её в том, что денег-то данное движение, конечно, выбило кучу (ESG во всех его чарующих видах, от скупки соответствующих облигаций и до добавления 2% «углеродного налога» в пиццериях, процветает и рубит миллиарды).

Но вот массовка — истощается. «В 2019 году в Ванкувере за климат протестовали 100 000 человек. В 2023-м всего 5000. В Нью-Йорке в 2019-м выступали 250 000 человек. Четыре года спустя их осталось едва 75 000».

Причины — климатические активисты «столкнулись с ростом стоимости жизни, а ещё с повальной депрессией и подорожавшей коммуналкой».

…Кто бы мог подумать.

Оказывается, если наскакать и наорать с криком «Мы ждём перемен» себе этих самых перемен, то они, во-первых, разденут на деньги самих активистов (прямо или косвенно), а во-вторых — обогатят не их, а ушлых ребят в Большом Зелёном Бизнесе.

И ушлые ребята будут ещё чаще летать на личных джетах на чарующие острова. А активистская пехота будет сидеть на таблетках по своим подвалам и чердакам в родительских домах и тихо тлеть, не видя для себя впереди никаких перспектив. Ведь жизнь стала дороже, потому что дешёвой энергии добывать больше нельзя (неэкологично же), а деньги уходят на субсидирование великолепных и чистых ветряков.

3. Заголовок в журнале-приложении к газете Нью-Йорк Таймс, важном рупоре повестки в США (ссылка):

«Нормально ли воровать в магазинах, если его владелец – нехороший человек?».

Пример рассуждения из статьи:

Когда она сказала мне, я подумал, что воровать неправильно. Но по мере того, как мы обсуждали это, я понял, что слишком упрощаю сложную моральную проблему. Неправильно ли воровать еду, чтобы накормить своих голодающих детей? Что, если я украду законно приобретенный пистолет у человека, который, как я знал, собирался устроить массовую стрельбу? Являются ли те, кто приносит канцелярские принадлежности домой со своего рабочего места, тоже ворами? Я ловлю себя на том, что задаюсь вопросом, оправданы ли действия человека с моральной точки зрения, если они приносят больше пользы, чем вреда.

Гибель старой Америки, в которой ценили порядочность и безусловно уважали частную собственность, меня огорчает, но не удивляет. В основе социализма всегда лежат идеи насильственного перераспределения собственности, слегка прикрытые соображениями ложной морали. Как говорили в СССР, «если у богатого взять немножко, это будет не грабёж, а делёжка».