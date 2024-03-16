 

Наглядное доказательство дружбы — Ким Чен Ын проехался на подаренном ему Aurus

16.03.2024, 20:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Глава Северной Кореи публично проехал на подаренной Владимиром Путиным машине Aurus, пишет Reuters. Как отметили северокорейские власти, это наглядно доказывает, что отношения между двумя странами укрепляются.


AP

 

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проехался на автомобиле, подаренном ему президентом РФ Владимиром Путиным, пишет Reuters. Отношения между Пхеньяном и Москвой стали теснее с тех пор, как Ким в сентябре приезжал в Россию и встречался с Путиным.

Поездка Кима на российском лимузине Aurus является «наглядным доказательством дружбы КНДР и России, которая всесторонне развивается на новом высоком этапе», — сказала сестра лидера Ким Ё Чжон.

Ким Чен Ын в пятницу наблюдал за учениями по воздушной войне и сказал: «Только реалистичная подготовка, непосредственно связанная с войной, может подготовить солдат как настоящих бойцов». Связано это с тем, что недавно закончились совместные учения Южной Кореи и США.

 


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