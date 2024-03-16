 

В Москве на выборах президента России проголосовали уже почти 4,3 млн человек

16.03.2024, 20:34, Новости дня
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В Москве по итогам двух дней выборов президента России проголосовали почти 4,3 миллиона человек. Избирательные участки закрылись в 20:00. Наблюдатели видеоцентра продолжат следить за порядком на них в ночное время.

Председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев сообщил, что из 4,3 миллиона проолосовавших 3,2 миллиона предпочли электронный формат – онлайн или с помощью терминалов на избирательных участках.

В Мосгоризбиркоме ожидают, что активность избирателей в воскресенье будет еще выше.

Процедура волеизъявления проходит без существенных нарушений, отметил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут. По его словам, на одном из участков была попытка помешать голосованию и испортить бюллетени зеленкой.

“К счастью, ему это не удалось. Не исключено, что гражданин поддался на угрозы мошенников, которые сейчас звонят и рассылают смс-сообщения с угрозами”, – сказал Реут.

Он обратил внимание, что попытки помешать голосованию грозят ответственностью по статье Уголовного кодекса.

Напомним, что для противодействия мошенникам в Москве работает специальная горячая линия в рамках сервиса “Перезвони сам”. Передать информацию о злоумышленниках можно по телефону +7 495 870-35-94.

Выборы президента России проходят 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-выборах нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.


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