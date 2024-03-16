 

«Загребающих от 17 тысяч и больше»: в Совфеде рассказали, кого затронет прогрессивное налогообложение

16.03.2024, 19:33, Разное
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Прогрессивное налогообложение затронет широкую прослойку российского среднего класса, рассказал член Совета Федерации Борис Глебин. Налоговая ставка для этих граждан может составить 60% и выше – только так можно разрушить их финансовые привычки, отрицательно влияющие на экономику.

«Кого обложим [налогом]? Да всех, загребающих от 17 тысяч рублей и выше. Они ведь как – чуть-чуть потратили, а остальное на сберкнижку, чтобы проценты текли. И эти деньги там без дела лежат, ждут очередного дефолта. Это вредно для экономики, вредно для общества, вредно для самих этих людей… Как собаки на сене, ей-богу», – заявил Глебин.

По его словам, экономика не претерпит волатильных изменений в случае введения прогрессивной шкалы, поскольку представители среднего класса не задействованы в реальном производстве. Большинство из них «занимаются всякой ерундой или откровенной спекуляцией»: биржевой торговлей, преподаванием языков недружественных стран и продажей интернета.

«Я вчера прошёлся по Савёловскому рынку инкогнито, так там всё забито всякой ненужной чепухой: импортные джинсы, аудиокассеты, запчасти от телевизоров и плакаты со всякими рокерами. Откуда они это всё взяли? Сами сшили, сами нарисовали, сами спели и сыграли? Фарца паршивая», – добавил 89-летний сенатор.

В связи с этим политик призывает «не малевать чёрта» из новой налоговой реформы. Налогообложение не затронет тех, кто действительно приносит пользу Родине, развивая отечественную промышленность: предпринимателей и топ-менеджеров, работающих в сфере производства сталепроката, нефти, газа, переработки алюминия, а также руководителей финансовых организаций, входящих в список системообразующих.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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