 

B США смартфоны «непатриотично» принимают сигналы со спутников России и Китая

16.03.2024, 18:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Как стало известно, мобильные телефоны и другие устройства в США могут использовать для определения местоположения сигналы от спутниковых систем РФ и Китая. По оценкам экспертов, это связано с тем, что США пока отстают в развёртывании спутников нового поколения. В то же время Федеральная комиссия по связи (FCC) начала расследование, чтобы выяснить, представляет ли подключение смартфонов к иностранным спутникам угрозу для национальной безопасности, пишет Bloomberg.


Pixabay

Федеральная комиссия по связи (FCC) начала расследование в отношении того, как мобильные устройства в США используют для определения местоположения сигналы с иностранных спутников, включая данные, полученные от спутниковых систем РФ и Китая. Пока неясно, представляет ли это угрозу для национальной безопасности США, пишет Bloomberg.

Чтобы это выяснить, представители FCC будут опрашивать крупнейших производителей, соответствуют ли выпускаемые ими устройства всем действующим правилам, а также какие уязвимые места могут существовать при приёме и обработке сигналов, поясняется в статье. В то же время независимые эксперты полагают, что дополнительные данные со спутников гарантируют повышенную точность расчётов и не представляют опасности. По их мнению, США пока отстают в развёртывании спутников нового поколения.

В 2018 году FCC пришлось одобрить использование европейской системы Galileo для получения дополнительных сигналов. Однако недавно стало известно, что американские мобильные телефоны и другие устройства также могут принимать и обрабатывать информацию от российской спутниковой системы ГЛОНАСС и китайской Beidou. И теперь специалисты должны выяснить, не нарушает ли это федеральные правила, поясняет Bloomberg.

В свою очередь, глава FCC Джессика Розенворсель подтвердила новости о начале расследования во время своего выступления на ежемесячном собрании комиссии, которое состоялось в Вашингтоне в четверг. По её словам, они уже много лет знают об этой проблеме. «Технологии обогнали нашу политику одобрения», — сказала ранее Розенворсель, назвав использование иностранных спутниковых сигналов в США «неудобной правдой», заключает Bloomberg.

 

 


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