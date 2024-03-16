Мнение: О техничном сливе Америки… Израиль, прощай?

Америка славится двумя навыкам политической гибкости. Умением велеречиво рассуждать о верности союзническому долгу и ценным искусством вовремя «слить» союзника, когда тот перестал быть нужным. Всё как лорд Пальмерстон завещал. На первом плане — американский интерес любой ценой.

Сейчас эту модель поведения ощущает на себе «стратегический» союзник #США на Ближнем Востоке, Израиль.

«[Израильский премьер Биньямин] Нетаньяху своими действиями в отношении Газы больше вредит Израилю, чем помогает ему, настраивая весь мир против Тель-Авива», — заявил на уходящей неделе 46-й американский президент Джо #Байден. Произошло это через несколько дней после того, как глава Белого дома использовал в своей речи оценки жертв среди мирного населения сектора, предоставленные Минздравом Газы. Некоторые считают его руководство полностью подконтрольным террористам из ХАМАС. То был вполне чёткий сигнал, который Тель-Авивом не был воспринят адекватно. И тогда уже последовал накат более широким фронтом.

Не только из Белого дома, но и из Капитолия послышались аналогичные речи. Лидер сенатского большинства в США Чак Шумер тоже призвал провести выборы в Израиле. «[Биньямин] Нетаньяху сбился с пути, позволив соображениям политического выживания взять верх над высшими интересами Израиля… только новые выборы позволят начать здоровый и открытый процесс принятия решений о будущем Израиля», — заявил сенатор. Вот последнее звучит уже как угроза.

Тем более, что Тель-Авив сильно зависит от #США в плане экономики, а ещё важнее — внешнего контура безопасности. Правда, пока он хорохорится и даже дерзит: мол, Израиль не банановая республика, чтобы менять руководителей по звонку из Вашингтона. Но в целом понятно, что именно американская военная мощь удерживает арабов от более активной поддержки хамасовцев и ударов по Земле Обетованной, например, со стороны «Хизбаллы». И вообще-то Штатам хочется с арабами спокойно торговать, в том числе продавая им своё оружие, а не тратить силы на удержание их от войны со своим подопечным. Который и правда стал токсичным, потеряв берега.

Что же до экономической составляющей, то кризис на горизонте. Недавно агентство Moody’s понизило рейтинг Израиля со «стабильного» до «негативного», учитывая войну в Газе и нарастающую политическую нестабильность в стране. И это ещё один тревожный звоночек для экономики, сократившейся почти на 20% в IV квартале прошлого года. Сможет ли в такой ситуации выстоять Израиль без помощи извне, вопрос риторический.

Пока Вашингтон плавно сливает только Биньямина Нетаньяху. Полагая, что другой лидер охотнее пойдёт с ХАМАС на компромисс. Однако нынешний израильский премьер опирается на внутренний консенсус, требующий от него в этот раз не просто возмездия, но радикального решения «палестинского вопроса». Поэтому не исключён и следующий шаг, если этот не получится. «Принуждать к миру» Штаты будут уже весь Израиль. И сольют его в процессе, вернув ситуацию на круги своя.

Начнётся новая глава ближневосточной сказки про белого бычка.

А какого ещё «токсичного» сателлита технично сольёт Вашингтон?

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