Как отличить депрессию от эмоционального спада?

Депрессия и эмоциональный спад – два различных состояния, требующих разного подхода к лечению. Врач-психотерапевт АО “Медицина”, к.м.н. Ирина Крашкина, подчеркивает, что для определения депрессии необходима консультация специалиста. Депрессия характеризуется постоянным чувством глубокой печали, потерей энергии, изменениями в аппетите и сне, а также мыслями о беспомощности или самоповреждении.

С другой стороны, эмоциональный спад, как отмечает врач, может быть вызван различными факторами, такими как усталость или стресс, и обычно является временным. Отличить депрессию от эмоционального спада поможет внимание к длительности и интенсивности симптомов.

Врач-психиатр Михаил Каштанов описывает современные методы лечения депрессии. Это антидепрессанты, психотерапия, транскраниальная магнитная стимуляция и фототерапия. Каждый из них может быть эффективным, в зависимости от характеристик конкретного случая.