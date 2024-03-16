Microsoft пропагандирует Bing и GTP-4 прямо внутри браузера Chrome

Пользователи Google Chrome высказывают недовольство по поводу новой рекламы Microsoft, направленной на продвижение поисковика Bing и чат-бота Copilot, базирующегося на GPT-4. Эта реклама занимает значительную часть экрана и активно призывает пользователей выбрать новый поисковик, пишет портал Windows Latest.

Всплывающее окно, появляющееся в правом нижнем углу экрана, предлагает пользователям браузера Chrome установить Bing в качестве поисковика по умолчанию. Более того, Bing обещает встроенного чат-бота на базе языковой модели GPT-4. Microsoft подчеркивает, что использование этого искусственного интеллекта бесплатно и возврат к поисковику Google не составляет труда. Пользователям предоставляются две кнопки для ответа на предложение: “Да” и “Нет, спасибо”.

Тем не менее, многие пользователи высказали недовольство такой рекламой. Они отмечают, что всплывающее окно занимает значительное пространство экрана, мешая доступу к важной информации. В некоторых случаях пользователи даже не замечали кнопки отказа и соглашались с предложением.

Microsoft заявляет, что реклама является временной и после отказа от предложения пользователь больше не увидит этого всплывающего окна. Компания подчеркивает, что уважает право пользователей на выбор и предоставляет возможность отказаться от уведомления.