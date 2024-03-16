 

Врач Афинская назвала самую полезную для сердца еду, способную спасти от рака

16.03.2024, 17:25, Разное
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Около 90% людей в своем рационе не получают достаточно клетчатки, важного питательного вещества, которое имеет доказанную пользу для здоровья, включая защиту от сердечных заболеваний, рака и диабета. Этот факт подтверждается многочисленными исследованиями, упомянутыми в Telegram-канале врача-диетолога Лизы Афинской.

Исследования показывают, что потребление клетчатки связано с снижением риска метаболического синдрома и сердечных заболеваний за счет снижения уровня холестерина в крови. Особенно эффективна растворимая клетчатка, которая связывается с желчными кислотами, выводя их из организма.

Источники клетчатки включают в себя вареный зеленый горошек, лимскую фасоль, малину, черную и красную фасоль, нут, чечевицу, груши, яблоки, киви, тыквенные семена, брюссельскую капусту, миндаль, апельсины, овсяные отруби и другие продукты.

Однако важно вводить клетчатку в рацион постепенно, чтобы избежать возможных побочных эффектов, таких как спазмы, вздутие живота и диарея.

Белок также играет ключевую роль в поддержании здоровья сердца. Употребление белка может помочь снизить кровяное давление, уровень холестерина, поддерживать здоровый вес и мышечную массу, а также улучшить обмен веществ. Регулярное употребление белка в пищу способствует поддержанию здоровья сердца и снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.


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