Около 4 млн человек проголосовали на выборах президента России в Москве

В выборах президента России приняли участие уже почти четыре миллиона москвичей. Их них около трех миллионов проголосовали электронно – онлайн или с помощью терминалов на избирательных участках.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев отметил активность горожан и большое число людей на избирательных участках. Он выразил уверенность, что те, кто еще не проголосовал, не останутся в стороне.

По словам Ковалева, продолжаются атаки на систему электронного голосования. Они успешно отражены – система работает в штатном режиме, подчеркнул он.

При этом некоторые москвичи сообщили о звонках от неизвестных с угрозами и шантажом. Для противодействия мошенникам в Москве работает специальная горячая линия в рамках сервиса “Перезвони сам”. Передать информацию о злоумышленниках можно по телефону +7 495 870-35-94.

Выборы президента России проходят 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-выборах нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.