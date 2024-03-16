 

Мнение: О позорище российском… Кому должно быть стыдно за такое?

16.03.2024, 15:50, Разное
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Тут и правда нечем гордиться, зато есть чего стыдиться.

В #СССР всё было по другому.

Так, чисто для сравнения.

Картинка номер раз.

Расходы Китая на НИОКР в 2022 г впервые превысили 3 трлн юаней, увеличившись на 10,1% к 2021 году, что эквивалентно 2,54% ВВП. Текущий уровень затрат на НИОКР в Китае соответствует уровню Тайваня в середине 2000-х годов, Кореи в начале 2000-х и Японии в начале 1990-х годов.

Картинка номер два.

Бюджетные расходы на НИОКР в России в очередной раз снизились — до 0,74% ВВП (и планируется их снижение до 0, 66% ВВП в текущем году). Корпоративные составляют в совокупности ещё меньшую долю. В сумме РФ не дотягивает и до 1,5% ВВП!

А в СССР даже в условиях экономического кризиса конца 1980-х ассигнования на науку составляли 2,1% ВВП. На тех «заделах», к слову, сейчас и живём.

Позор?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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