Китайский производитель расторг контракт с мэрией Москвы, когда узнал, что его техникой сносят ЗИЛ

Китайская корпорация Shandong Heavy Industries, выпускающая строительную технику, расторгла контракт с мэрией Москвы, когда узнала, что её экскаваторы и бульдозеры применяются при сносе строений завода имени Лихачёва (ЗИЛ).

Китайское издание «Жэньминь Жибао» называет это решение «эмоциональным, поспешным, но абсолютно объяснимым» и указывает, что его принял генеральный директор Цао Жэньсянь.

62-летний руководитель компании вырос в трудовой династии работников автомобилестроительного концерна FAW, построенного специалистами ЗИС (прежнее название ЗИЛ) в 1950-х годах. Он проработал на одном из заводов FAW 16 лет и дослужился до директора подразделения строительной техники, которое в 1994 году выделили в отдельную компанию. Именно её Цао Жэньсянь возглавляет по сей день.

Во внутреннем указе генеральный директор назвал уничтожение ЗИЛ «вопиющим кощунством» и «надругательством над памятью о трудовом подвиге советского народа», отдельно указав, что вместо цехов и конструкторских бюро возводят «жильё для нуворишей, в жизни не занимавшихся настоящим трудом». В то же время он просил пресс-службу не публиковать это послание, указывая что «промышленники должны заниматься промышленностью, а не политикой».

– Единственное, на что я имею полное и безоговорочное право, так это расторгнуть договор, запретить использовать нашу технику в подобных варварских целях, прекратить её обслуживание, прекратить поставки запчастей. Это надо сделать немедленно, без судов и проволочек, даже несмотря на штрафные санкции, потому что никакие деньги не стоят чести, – цитируют журналисты письмо управленца.

Цао Жэньсянь ранее уже прославился другими неоднозначными решениями: так, в 2009 году он объявил, что построил и передал государству два детских санатория за счёт средств, сэкономленных на премиях топ-менеджерам за 10 лет, и призвал других руководителей своего уровня сделать то же самое. В 2012 году он самостоятельно собрал доказательства против своего заместителя, впоследствии получившего 18 лет за взяточничество.

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