 

Рупор кремлевской пропаганды: Почему в России нет памятника Юрию Бондареву?

16.03.2024, 12:57, Разное
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ПОЧЕМУ В РОССИИ ДО СИХ ПОР НЕТ ПАМЯТНИКА БОНДАРЕВУ?

Сегодня — сто лет со дня рождения Юрия Васильевича Бондарева — выдающегося русского писателя, фронтовика и общественного деятеля

— Человек большой внутренней силы, честности и чести.
— В 17 лет, летом 1941-го, пошёл добровольцем копать окопы под Смоленском.
— Через полтора года он, вчерашний десятиклассник, — уже командир миномётного расчёта под Сталинградом.
— Форсировал Днепр. Освобождал русский город Киев.
— Несколько ранений. Ордена и медали.
— Активный общественный деятель.
— В 1994-м не принял Орден Дружбы из рук Ельцина.
— В 2014-м поддержал Новороссию.

Почтим же память Бондарева, обратившись к его текстам.

● "За неуспех и успех на войне надо платить кровью, ибо другой платы нет".
● "Всякое предательство – это духовная смерть".
● "В октябре расстрельного 1993 года я в особенности глубоко и горько, до слез, почувствовал, что я — частица великого и униженного народа, чья боль — моя боль. И эта боль, не затихая, живет во мне".
● "Уныние — великий грех. Надежды остаются".
● "Батальоны пошли, просят огня! — Сигнал! Я открываю огонь! — Артиллеристы! Из артполка! Давай!"

— А какие цитаты из произведений и выступлений Бондарева помните вы?

Кстати, в отличие от третьесортного комика-русофоба Жванецкого, выдающемуся писателю Бондареву до сих пор не поставили памятника. Оба скончались в 2020 году.

https://t.me/vmfrus/1394

Полностью поддерживаю. Для нашей культуры и нашей литературы Бондарев сделал многократно больше, чем Жванецкий. Но Бондарев должным образом не увековечен до сих пор. Если что, то речь идет об авторе "Горячего снега" и "Батальоны просят огня".
Причины этого понятны, так как Бондарев в отличие от многих других перевертышей своей стране не изменил, оставаясь до конца патриотом своей Родины и в своей общественной позиции и в своем творчестве.

Источник: Colonel Cassad


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