 

В Москве откроют памятник президентским выборам 2024 года

16.03.2024, 13:33, Разное
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Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал инициативу общественной организации «Русская соборность» об установке в столице монумента выборам президента России в 2024 году.

По замыслу активистов, памятник «Праздник несокрушимого единства многонационального народа Российской Федерации» станет символом всенародного праздника, в который превратилось демократическое волеизъявление граждан.

– Проходящие сейчас выборы показали либералам, русофоб и проклятым западникам нерушимую сплочённость российского народа вокруг национального лидера. В столице нашей прекрасной Родины должен быть монумент, который сохранит этот исторический момент для потомков, – пояснил председатель «Русской соборности» отец Владимир.

Общественники уже разработали проект нового памятника – это будет монументальная 10-метровая скульптура с изображением избирательного участка, на котором граждане разных национальностей вместе выбирают главу государства. Монумент планируется установить на одной из центральных площадей столицы осенью 2024 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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