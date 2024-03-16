 

Рупор кремлевской пропаганды: И пришел ОДАБ

16.03.2024, 13:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Около 300 боевиков украинского формирования «Кракен» уничтожено одним точным ударом объёмно-детонирующей авиабомбы весом в 1,5 т.
Об этом, как заявили в Минобороны России, сообщил начальник штаба Объединённой группировки войск генерал-полковник Алексей Ким.

PS. По вчерашним прилетам в Одессе.
"Два майора" сообщили, что по информации их источников у противника погибло 550 человек из состава бригады "Лють" и батальона "Цунами". Погибли также 2 генерала.
"Думская" завуалировано сообщила о большом количестве убитых и сетовала о "слитом построении". Пост потом был удален.
Противник на вчерашний вечер признал 20-25 убитых и до 80 раненых.
В общем, цифры еще на уточнении.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.03 / В Москве откроют памятник президентским выборам 2024 года

16.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Почему в России нет памятника Юрию Бондареву?

16.03 / Юбилейный пальмомасловый завод открыли в Царицынской губернии

16.03 / Как научиться балансировать между работой и семьей – советы для работающих мам

16.03 / «Нет голосования по почте и большое разнообразие кандидатов» – Такер Карлсон прилетел в Москву для освещения выборов президента РФ

16.03 / В США Boeing 737-800 приземлился в аэропорту Орегона без внешней панели

16.03 / Правительство расширяет критерии налогового мониторинга

16.03 / Привычка пить утром стакан сока ведет к ожирению печени

16.03 / В Аргентине пилот пассажирского самолета заметил в небе четыре светящихся НЛО

16.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Разгром ВСУ под Орловкой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика