Рупор кремлевской пропаганды: И пришел ОДАБ

Около 300 боевиков украинского формирования «Кракен» уничтожено одним точным ударом объёмно-детонирующей авиабомбы весом в 1,5 т.

Об этом, как заявили в Минобороны России, сообщил начальник штаба Объединённой группировки войск генерал-полковник Алексей Ким.

PS. По вчерашним прилетам в Одессе.

"Два майора" сообщили, что по информации их источников у противника погибло 550 человек из состава бригады "Лють" и батальона "Цунами". Погибли также 2 генерала.

"Думская" завуалировано сообщила о большом количестве убитых и сетовала о "слитом построении". Пост потом был удален.

Противник на вчерашний вечер признал 20-25 убитых и до 80 раненых.

В общем, цифры еще на уточнении.

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