Рупор кремлевской пропаганды: И пришел ОДАБ
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Около 300 боевиков украинского формирования «Кракен» уничтожено одним точным ударом объёмно-детонирующей авиабомбы весом в 1,5 т.
Об этом, как заявили в Минобороны России, сообщил начальник штаба Объединённой группировки войск генерал-полковник Алексей Ким.
PS. По вчерашним прилетам в Одессе.
"Два майора" сообщили, что по информации их источников у противника погибло 550 человек из состава бригады "Лють" и батальона "Цунами". Погибли также 2 генерала.
"Думская" завуалировано сообщила о большом количестве убитых и сетовала о "слитом построении". Пост потом был удален.
Противник на вчерашний вечер признал 20-25 убитых и до 80 раненых.
В общем, цифры еще на уточнении.
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Источник: Colonel Cassad
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