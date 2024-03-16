 

Юбилейный пальмомасловый завод открыли в Царицынской губернии

16.03.2024, 11:33, Разное
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Имперский министр торга и рукоделия, граф Василий Муторов проделал на своём «Москвиче» длительный путь из Стольного града в Царицын*, чтобы стать высоким гостем церемонии запуска юбилейного, пятидесятого в империи пальмомаслового завода, построенного на беспроцентную ссуду банка Набиуллиных. 

Пальмовое масло – один из ведущих снедомых продуктов империи, оно используется как для жарки и каш, так и для стряпанья творога, кефира, йогурта, сыра, сметаны и многого другого. 

На пальмомасловых агромануфактурах по всей стране трудятся до 50 тысяч крепостных и батраки из Чухляндии и Бухарского эмирата, причём последние работают исключительно за снедь, что делает производство исключительно рентабельным. Сами же предприятия обеспечивают полный цикл – на лучших десятинах выращивают пальмовые деревья, затем собирают урожай и при помощи новейшей масловыжималки из Нижнего Тагила наполняют бидоны.  

«Раньше нас хотели пальмовым маслом стращать супостаты, дескать, загнётся ваша Русь-матушка, а хренушки! Кедровые орехи испокон веков растили и пальмы вырастим», – с гордостью попивая царицынский кефир, заявил граф Муторов.

В Царицыне граф пересел на гиперлуп и далее держал путь в Кубанскую губернию, где намеревался с инспекцией посетить маракуевые и манговые сады, а также крупнейшую в стране плантацию коки.    

* Волгоград

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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