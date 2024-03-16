Более 1,6 млн избирателей стали победителями первого розыгрыша “Миллиона призов”

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16.03.2024, 11:07, Новости дня
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В столице состоялся первый розыгрыш акции #ВыбираемВместе2024 программы “Миллион призов”. Победителями стали более 1,6 миллиона человек. Рассылка СМС-сообщений с информацией о выигрыше начнется после 12:00.

Участниками розыгрыша стали те, кто проголосовал онлайн или через терминалы электронного голосования в пятницу, 15 марта. Они выиграли одну, три и пять тысяч призовых баллов, каждый из которых равен одному рублю.

Баллы можно потратить на покупки в магазинах – партнерах акции, поход в ресторан, театр или музей. Также у москвичей есть возможность направить полученные средства на благотворительность.

В этом году горожане старше 60 лет, голосующие онлайн, гарантированно получают тысячу призовых баллов. Для участников до 25 лет предусмотрена скидка в 500 баллов на оплату подписки онлайн-сервисов.

Выборы президента России проходят 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-выборах нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.


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