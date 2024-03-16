Гепатолог Вялов рассказал, что привычка пить утром стакан сока ведет к ожирению печени

Гепатолог Сергей Вялов предупреждает о вреде утреннего употребления соков и других сладких напитков натощак. Он отмечает, что начинать день со стакана сока может серьезно навредить печени из-за быстрого всасывания сахара, содержащегося в них. Поступивший сахар направляется в печень, где превращается в жир, что может привести к избыточному жироотложению, включая ожирение печени.

Пакетированные соки особенно опасны из-за высокого содержания добавленного сахара и процессов обработки, которым они подвергаются. Несмотря на свою калорийность, свежевыжатые соки полезнее, но также содержат много сахаров и фруктозы. Гепатолог рекомендует предпочитать употребление цельного фрукта, а не его сжатого сока, для поддержания здоровья печени.

Эти рекомендации подтверждены научными исследованиями и направлены на предотвращение проблем с печенью и общим здоровьем. Поэтому важно обратить внимание на привычки утреннего питания и включить более здоровые альтернативы.