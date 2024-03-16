 

В США Boeing 737-800 приземлился в аэропорту Орегона без внешней панели

16.03.2024, 9:37, Разное
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В аэропорту города Медфорд, штата Орегон (США), пассажирский авиалайнер Boeing 737-800 американской компании United Airlines приземлился без внешней панели, пишет телеканал Fox News, ссылаясь на представителя авиакомпании.

Согласно данным, авиарейс из Сан-Франциско благополучно долетел до пункта назначения, однако при последующем осмотре обнаружили, что на самолете отсутствует внешняя панель. В ответ на это аэропорт временно прекратил работу для проверки взлетно-посадочной полосы и аэродрома на предмет утерянной панели, но она так и не была обнаружена.

На борту находились 139 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал. Чрезвычайная ситуация в воздушной гавани не была объявлена.

Этот инцидент произошел после того, как Boeing провалил 33 из 89 технических проверок Федерального управления гражданской авиации США. Европейское агентство безопасности полетов также рассматривало возможность отзыва сертификации безопасности на заводах Boeing.


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