Правительство расширяет критерии налогового мониторинга
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Белый дом и правительство поддержали законопроект, вносящий изменения в налоговое регулирование и администрирование. Основное изменение касается расширения налогового мониторинга за счет уменьшения порогов доступа для компаний. Годовой оборот и активы, а также суммы уплаченных налогов снижаются.
На заседании правительства был одобрен законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, направленный на реализацию основных стратегических целей налоговой политики на ближайшие годы. Многочисленные поправки, в основном, имеют ограниченный характер. Изменения также включают право регионов уменьшать срок владения недвижимостью для получения льготы по НДФЛ. Наиболее значимым изменением является расширение применения налогового мониторинга. Компании, включенные в мониторинг, получают доступ к бухгалтерскому и налоговому учету онлайн в обмен на освобождение от выездных налоговых проверок.
Пороги для участия в мониторинге предлагается снизить. В 2024 году мониторинг уже охватывает 568 компаний из различных отраслей, включая средний бизнес.
Среди других поправок — введение возможности учитывать для расчета налога на прибыль доходы в виде санкций с иностранных организаций из “недружественных” стран, взысканные судом.
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