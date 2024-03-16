 

SwebbTV – власти Швеции раньше намеренно пугали своё население климатической угрозой, а теперь — Россией

16.03.2024, 9:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Правящие круги Швеции постоянно держат население в страхе, и если раньше это была климатическая угроза, то теперь рядовых шведов стращают мнимым и неизбежным нападением РФ на Швецию. Об этом заявил публицист Арне Вайнц в эфире передачи SwebbTV.


AP

Климатическая истерия Запада вот-вот окончательно утратит свою актуальность, поскольку эта «гигантская ложь» больше не работает. Однако это не имеет значения, потому что теперь правящие элиты назначили новую всеобщую фобию — Россию, заявил шведский публицист Арне Вайнц в эфире передачи SwebbTV.

По его мнению, вопросы экологии и климатических угроз вскоре будут интересовать лишь одну Грету Тунберг. Тем не менее используемая для контроля над населением государственная пропаганда никуда не исчезнет, ведь именно так действуют глобалисты, которые постоянно запугивают свой народ то одной надуманной угрозой, то другой.

По мнению Вайнца, все прогнозы климатических паникёров были выдумкой Римского клуба и совершенно не оправдались. Главной задачей глобалистов было создание «трансграничной проблемы», что им и удавалось делать на протяжении десятилетий. Ложь властных кругов Запада состоит в том, чтобы запугать людей и заставить сограждан быть послушными и платить высокие налоги. Сейчас шведским правительством раздувается мнимая угроза о том, что якобы РФ скоро нападёт на Швецию, а это полная чушь.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.03 / RS – западные СМИ переврали слова Путина о переговорах

16.03 / Совбез ООН обсудил проведение Россией выборов на подконтрольных ей территориях Украины

16.03 / Pаспри внутри правящей коалиции Германии делают Берлин беззащитным перед влиянием Кремля

16.03 / Побольше грязи, но без связи — тишиной и очищением на Бали начали праздновать местный Новый год

16.03 / Папа Римский был прав — Украине нужно скорее сесть за стол переговоров

16.03 / «Раздувает угли глобального конфликта в предвыборных целях» — французская оппозиция раскритиковала интервью Макрона

16.03 / Белоруссия проводит учения на границе с НАТО

16.03 / Немецкая армия сокращается и стареет

16.03 / Взятие Авдеевки воодушевило российские войска и сделало Донецк безопаснее

15.03 / «Вызывает тревогу» — тысячи дронов беспрепятственно пересекают южную границу США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика