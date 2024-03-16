Совбез ООН обсудил проведение Россией выборов на подконтрольных ей территориях Украины

Принцип уважения территориальной целостности и политической независимости государств является краеугольным камнем коллективной безопасности.

Об этом напомнила в пятницу заместитель главы ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, созванном по инициативе Украины в связи с проведением Россией выборов на подконтрольных ей украинских территориях.

– Любая аннексия территории какого-либо государства другим государством в результате угрозы использования силы или ее непосредственного применения является нарушением принципов Устава Организации Объединенных Наций и международного права, – сказала она. – Однако именно это Российская Федерация попыталась сделать в Украине, что привело к неописуемым страданиям и разрушениям. Об этом стоит напомнить именно сейчас, поскольку завтра исполняется десять лет с момента незаконной попытки Российской Федерации аннексировать Автономную Республику Крым и город Севастополь путем проведения так называемого референдума.

Розмари Дикарло напомнила, что позиция Организации Объединенных Наций в отношении статуса Крыма определяется резолюцией Генеральной Ассамблеи о территориальной целостности Украины от 27 марта 2014 года. В этой резолюции говорится, что попытка незаконной аннексии Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя не признается международным сообществом.

Кроме того, продолжила Дикарло, прошло уже более года с незаконной попытки Российской Федерации аннексировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины в сентябре 2022 года. Всего несколько дней спустя, 12 октября 2022 года, Генеральная Ассамблея подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, безоговорочно осуждающую организацию Россией незаконных референдумов в пределах международно-признанных границ Украины и попытку аннексии этих регионов.

– В этом контексте Генеральный секретарь осудил намерение России провести президентские выборы с 15 по 17 марта в районах Украины, находящихся под ее контролем, – продолжила заместитель Генсека ООН.

– Миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине документально подтвердила, что так называемые референдумы и местные выборы в прошлом проводились в условиях принуждения. Согласно международному гуманитарному праву, оккупирующая держава – в данном случае Российская Федерация – обязана соблюдать законы Украины на оккупированных территориях, – заявила она.

Международное гуманитарное право, напомнила Розмари Дикрало, запрещает неизбирательные нападения, а также нападения на мирное население и гражданскую инфраструктуру. Однако с февраля 2022 года Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало гибель 10 703 гражданских лиц, в том числе 594 детей в результате таких нападений. Еще 20 146 гражданских лиц, включая 1 316 детей, были ранены.

– Это проверенные цифры, и реальное количество жертв скорее всего, гораздо выше, – подчеркнула заместитель главы ООН. – В Одессе продолжаются налеты российских беспилотников и ракетные удары. Сегодня утром, по сообщениям, в городе погибли 20 человек, – 73 получили ранения.

Розмари Дикарло заявила, что в контексте войны в Украине (власти РФ называет ее «специальной военной операцией») не может быть оправдания «безответственной и подстрекательской ядерной риторике», которая увеличивает риск дальнейшей эскалации.

– Стремление к миру должно быть нашим главным приоритетом в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи, – завершила свою речь заместитель Генерального секретаря ООН.

Первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что гражданское население Украины страдает не от «высокоточных» российских ударов по военной инфраструктуре, а из-за работы украинской системы ПВО, которая, по его словам, размещена в жилых кварталах в нарушение международного гуманитарного права.

Сами же авиаудары, согласно выступлению Полянского, необходимы для защиты востока и юго-востока Украины. Он раскритиковал «киевский режим» за обстрел мирных городов «с тем, чтобы запугать их и отомстить тем, кто выбрал вхождение в состав России». Кроме того, Полянский напомнил о вчерашний ударах по Белгороду, за которые он призвал привлечь к ответственности Чехию в связи с поставками использованного оружия.

Дипломат также отметил, что Российская Федерация проводит «демократические выборы на подконтрольной территории, которая административно, политически и экономически является частью нашей страны».

– Так называемые «президентские выборы», которые Россия проводит на временно оккупированных территориях Украины, являются не чем иным, как грубым нарушением международного права, в частности Устава ООН. Эта незаконная деятельность также нарушает украинское законодательство, – заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

По его словам, любой избирательный процесс в Крыму, частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, как и любой другой подобный процесс в прошлом, является «незаконным» и «юридически недействительным».

Он также отметил, что выборы в России «не соответствует общепризнанным демократическим принципам и избирательным стандартам» и «не имеют ничего общего со свободным и справедливым волеизъявлением народа».