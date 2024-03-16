 

Побольше грязи, но без связи — тишиной и очищением на Бали начали праздновать местный Новый год

16.03.2024, 7:19, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

На Бали жители и гости острова отмечают Новый год по древнему индуистскому календарю Сака. Как передаёт NTD, люди совершают ритуалы для символического очищения. Среди них — натирание грязью из мангрового леса, шествия с участием гигантских фигур, а также День тишины, во время которого телефонные компании отключают мобильный интернет, а большинство жителей острова остаются дома, закрывая окна и выключая свет.

На пляже острова Бали собрались люди, чтобы принять участие в церемонии очищения. Это начало шестидневного праздника — балийского Нового года по древнему индуистскому календарю Сака. Во время этой церемонии верующие совершают ритуалы для символического очищения.

Одетые в белое, они несут паланкины с идолами и символами божеств. С восходом солнца совершают ритуалы, окунают ноги в Индийский океан и оставляют подношения на пляже.

А ночь перед Новым годом отмечают шумными шествиями с участием гигантских фигур, которые символизируют злых духов. Их сжигают в ходе ритуального очищения.

Раньше это были мифологические существа. Сегодня они также включают символические изображения зла в современном мире.

Другой ритуал очищения заключается в том, что люди натирают друг друга грязью из мангрового леса. Тоже ради очищения.

Затем наступает День тишины, известный как Ньепи. Его празднуют каждый год в марте на следующий день после новолуния. Начинается он в 6 часов утра.

Всемирно известные пляжи острова и все его общественные места пустеют. На улицах можно встретить только специальные патрули, следящие за соблюдением тишины.

Телефонные компании отключают мобильный интернет. Большинство жителей острова — а это более четырёх миллионов человек — остаются дома, закрывая окна и выключая свет.

Это день размышлений и времени наедине с собой. Туристов просят оставаться в отелях, а теле- и радиопередачи не транслируются.

В последние годы некоторых туристов даже арестовывали за то, что они бродили по популярному пляжу Кута во время Дня тишины.

Дата выхода в эфир 14 марта 2024 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.03 / Совбез ООН обсудил проведение Россией выборов на подконтрольных ей территориях Украины

16.03 / Pаспри внутри правящей коалиции Германии делают Берлин беззащитным перед влиянием Кремля

16.03 / Папа Римский был прав — Украине нужно скорее сесть за стол переговоров

16.03 / «Раздувает угли глобального конфликта в предвыборных целях» — французская оппозиция раскритиковала интервью Макрона

16.03 / Белоруссия проводит учения на границе с НАТО

16.03 / Немецкая армия сокращается и стареет

16.03 / Взятие Авдеевки воодушевило российские войска и сделало Донецк безопаснее

15.03 / «Вызывает тревогу» — тысячи дронов беспрепятственно пересекают южную границу США

15.03 / МГИК: Порядка 3 млн избирателей проголосовали в Москве за первый день выборов

15.03 / Роман Костомаров признался, что иногда впадет в уныние и мечтает вернуть прошлое

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика