 

Рупор кремлевской пропаганды: Разгром ВСУ под Орловкой

16.03.2024, 5:16, Разное
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Первая часть операции по разгрому ВСУ (https://t.me/rt_russian/191779) под Орловкой от военкора RT Андрея Филатова @FilatovCorr.

После того как подразделения ВСУ были выдавлены из Авдеевки, 114-я бригада ВС РФ и соседние подразделения развили успех, на плечах отступающих украинских военных пошли вперёд, выбив противника из Ласточкина, и продвинулись дальше, в сторону Орловки.
Часть вэсэушников, выдавленных оттуда, укрылись в лесу всего в 300 м от села. Для их уничтожения и прорубания коридора на Орловку выдвинулись две группы 114-й бригады ВС РФ. Первая, используя БМП, должна была подойти к занятым позициям и отвлекать силы и средства противника на себя.
Вторая группа штурмовиков под прикрытием дымов в это время смогла скрытно зайти в окопы ВСУ и навязать бой.
Через несколько минут боя отступившие из Ласточкина вэсэушники, оборонявшие подступы к Орловке, поняли, что мышеловка начала захлопываться, и стали спасаться бегством.

Андрей Филатов на днях получил очередное осколочное ранение, сейчас восстанавливается. Андрей больше чем просто военкор.

Источник: Colonel Cassad


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