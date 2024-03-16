Рупор кремлевской пропаганды: Разгром ВСУ под Орловкой

Первая часть операции по разгрому ВСУ (https://t.me/rt_russian/191779) под Орловкой от военкора RT Андрея Филатова @FilatovCorr.

После того как подразделения ВСУ были выдавлены из Авдеевки, 114-я бригада ВС РФ и соседние подразделения развили успех, на плечах отступающих украинских военных пошли вперёд, выбив противника из Ласточкина, и продвинулись дальше, в сторону Орловки.

Часть вэсэушников, выдавленных оттуда, укрылись в лесу всего в 300 м от села. Для их уничтожения и прорубания коридора на Орловку выдвинулись две группы 114-й бригады ВС РФ. Первая, используя БМП, должна была подойти к занятым позициям и отвлекать силы и средства противника на себя.

Вторая группа штурмовиков под прикрытием дымов в это время смогла скрытно зайти в окопы ВСУ и навязать бой.

Через несколько минут боя отступившие из Ласточкина вэсэушники, оборонявшие подступы к Орловке, поняли, что мышеловка начала захлопываться, и стали спасаться бегством.

Андрей Филатов на днях получил очередное осколочное ранение, сейчас восстанавливается. Андрей больше чем просто военкор.

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