 

RS – Папа Римский был прав — Украине нужно скорее сесть за стол переговоров

16.03.2024, 4:31, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Слова Папы Римского о том, что Киеву надо поднять белый флаг, были с критикой восприняты как в Европе, так и на самой Украине. Но кажется, что понтифик был прав, поскольку ситуация на фронте для ВСУ крайне плачевная. РФ производит больше снарядов, помощь от США задерживается, а внутри украинского правительства зреют конфликты — всё это говорит о том, что нужно скорее вступить в переговоры с Москвой, считает Responsible Statecraft.


AP

Заявление Папы Римского о том, что Украина должна продемонстрировать «мужество белого флага», вызвало шквал критики со стороны европейских лидеров и украинской политической верхушки. Но кажется, что понтифик правильно оценивает положение дел, пишет Responsible Statecraft.

После волны негодования, обрушившейся на Папу, Ватикан начал настаивать на том, что Папа Франциск имел в виду, что обе стороны должны сложить оружие и сесть за стол переговоров, а не капитуляцию Киева. При этом, как отмечает издание, на Западе проигнорировали саму суть его высказываний — ситуация на поле боя для ВСУ плачевная и «Киеву не выгодно затягивать переговоры».

Украина сейчас буквально обложена проблемами: нехватка вооружения, политический распри внутри правительства, неудачи в ходе боевых действий. РФ же производит больше снарядов, что даёт значительный перевес в «войне на истощение», как её уже окрестили эксперты.

При этом знаков того, что ситуация кардинально изменится в обозримом будущем нет. Например, помощь от США вряд ли придёт в ближайшее время, так как законопроект всё ещё не одобрен. Его пытаются пропихнуть в обход спикера Майка Джонсона, который не хочет выносить его на голосование, но нерешённая ситуация с южной границей и вопрос с помощью Израилю, лишь усложняют процесс.

Госдепартамент уверен, что на ВСУ уже сказалось отсутствие американской поддержи. Особенно остро ощущается нехватка боеприпасов. Всё это ещё раз подтверждает верность слов понтифика и должно заставить Запад задуматься, уверенно издание. Не лучше ли сейчас начать переговорный процесс, чем «сделать ставку на внезапный перелом в ходе боевых действий», а потом получить крах Украины.


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