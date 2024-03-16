Мнение: Боинг пошел по стопам ЮКОСа

Барнетта заказали, как и Петухова



Подпись на плакате (англ.): “Стукача наконец заткнули”

А любопытная, если формулировать совсем уж мягко, эта история с Джоном Барнеттом, «менеджером по контролю качества» на заводе по производству «Боингов».

Из Вики: «Джон Митчелл Барнетт, также известный как Свомпи или Митч (1961/1962 – 9 марта 2024) был американским аэрокосмическим инженером, сотрудником Boeing и разоблачителем. Барнетт родился в Пайнвилле, штат Луизиана, и проработал в Boeing 32 года, из них семь лет менеджером по контролю качества. После ухода из компании Барнетт начал обсуждать злоупотребления Boeing с несколькими информационными агентствами».



Так вот они его просто грохнули, Карл! Просто взяли и тупо замочили – причем буквально чуть ли не накануне выступления перед Комиссией, которая должна была принять к сведению его обвинения в адрес корпорации «Боинг». Ума хватило только на одно – попытаться инсценировать самоубийство. С одной стороны – конечно, всем понятно, что никакого самоубийства не было, а также ясно, кто заказчик. Чем-то мне эта история напоминает убийство мэра Нефтеюганска Петухова в 1998 году: канва та же – «маленький человек» в поисках правды вступает в конфликт с огромной корпорацией, нарушающей закон – и в разгаре борьбы внезапно умирает… как бы по случайному совпадению.

И даже не скажешь – кто из них было более отчаянный смельчак: Петухов или Барнетт? С одной стороны – Боинг в сравнении с ЮКОСом, даже если последний взять на пике капитализации, все равно куда более головокружительный монстр: Боинг снабжает своими лайнерами буквально весь мир, его имя давно стало нарицательным, у него единственный реальный конкурент – это Эйрбас, то есть фактически в глобальном противостоянии Боинг представляет США про объединенной Европы, и, стало быть, в самих же Штатах многие могли бы считать поведение Барнетта «антипатриотичным» (что, естественно, еще увеличивало для него вероятность получения свинца в голову).

Но, с другой стороны, мэр Петухов «полез на ЮКОС» в отмороженной и совершенно бандитской России 90х, будучи всего лишь мэром небольшого городка, затерянного в Сибири, зная, для тогдашних хозяев «нефтянки» человеческая жизнь в принципе – копейка. В этом смысле Барнетт, напрыгивая на глобальную корпорацию из столицы штата Южная Каролина и будучи в окружении прожженных адвокатов, наверняка чувствовал себя в сто раз более защищенным, чем Петухов в своем Нефтеюганске. Барнетт наверняка был уверен, что действовать «по-юкосовски» Боинг просто не посмеет, «ведь мы же в США, а не в Сибири!!»

А вот нет, выходит, «хрен ты угадал, старина Свомпи». Как пишут в той же Вики, «В ответ на его смерть Boeing опубликовал заявление, в котором говорится: «Мы опечалены смертью мистера Барнетта, и наши мысли с его друзьями и семьей».

Круто. Можно, конечно, отнестись философски: «И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет». У боингов (самолетов) сейчас не совсем та репутация, чтобы чтобы вот так, «точкой пули в самом конце», можно было бы избавиться от претензий. Вообще, по-хорошему, проблемы Боинга – это проблема даже не Америки, это проблемы всего мира. И такие истории должны не только одни следователи из США разбирать – оно ведь всех касается. Барнетт скандалил, указывая на вопиющие проблемы сборки и ремонта «боингов» на заводе. Проблемы звучат прям до боли знакомо, как будто мы в России: «ставят б/у детали вместо новых», «скрывают мелкие дефекты от проверки», «т/о проводят «для галочки», «формализм!!» и т.д. И все это на фоне постоянно бурлящего под крышкой недовольства всех новейшей разработкой «Боинга» – 737 MAX. Понятно, почему писк комара по имени Барнетт показался «боингам» настолько раздражающим, что его приказали заткнуть любым способом.