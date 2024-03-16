Рупор кремлевской пропаганды: О планах развертывания французских войск на Украине

О планах развертывания французских войск на Украине.

В 20х числах февраля 2024 года Макрон поставил задачу министерству обороны Франции изучить вопрос отправки трех рот Иностранного легиона на Украину.

27 февраля 2024 года по приказу французского командования началось формирование трех рот бойцов Иностранного легиона для отправки на Украину.

5 марта 2024 года командование Иностранного легиона и французское военное руководство утвердили штатное расписание БТГр на 1500 солдат и офицеров.

В состав этой БТГр должны входить: до 6 бронетанковых и мотопехотных рот, 2 инженерных роты, 1 рота материального обеспечения + оперативная группа.

На этапе формирования выяснилось, что из числа членов Иностранного легиона такую группу сформировать не получится, поэтому в нее начали включать персонал министерства обороны Франции. Итоговое соотношение составило 1 к 2 – 2 регуляра на 1 легионера.

В первой половине марта БТГр приступила к боевому слаживанию на полигоне ла Куртин. Перед ней поставлена задача завершить подготовку к переброске на Украину к середине апреля 2024 года. Сам приказ на переброску ожидается во второй половине апреля.

Данный процесс координируется с рядом других государств НАТО.

Аналогичные БТГр формируются сейчас на территории Германии и Польши.

(с) SouthFront (https://southfront.press/breaking-france-already-conducts-combat-training-of-its-battalion-group-assigned-for-ukraine/)

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