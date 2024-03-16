Мнение: О круто облажавшихся… Кто заплатит за просчёт?

Очень многие любят говорить об «ошибках Путина». Мол, недооценил кремлёвский затворник стойкость украинцев и решимость Запада, переоценил мощь своих Вооружённых сил и гений военачальников, не учёл, что времена изменились, и т.д., и т.п., бла-бла-бла.

И очень немногие говорят правду.

Что на самом-то деле… «многомудрый» коллективный Запад облажался ничуть не меньше. Что его попытка не допустить «украинского кризиса» угрозами в адрес России — провалилась. Что его «сплочённость и решимость» не остановили конфликт, когда это было ещё можно малой кровью. Что идея нанести России поражение непременно на поле боя тоже оказалась провальной. И что даже самая успешная часть антироссийской стратегии, #санкции, тоже в полном провале, если быть честными.

Из ключевого (эти тезисы сформулировал американский экономист Джеймс К. Гэлбрейт):

1. Отрезание РФ от расчётов в долларах и евро не лишило Москву возможностей финансировать военные действия. Значит основной замысел санкций – лишить РФ ресурсов вести военные действия – результатов не достиг.

2. Экспортный контроль тоже задачу не решил. Он повлиял на гражданскую промышленность. Но и там идёт адаптация.

3. Западные фирмы до февраля 2022 г. никто из России не выгонял. Их уход лишил их возможности “колонизировать” российский рынок. На котором раньше они чувствовали себя прекрасно. Теперь их активы выкупили российские бизнесы, а также компании из Китая и других стран. Не западных, разумеется.

4. Крупный российский #бизнес (“олигархов”) до СВО тоже особо никто не понуждал привязываться к РФ. А теперь он вынужден гораздо больше привязываться к России.

5. Запрет на импорт российских ресурсов ударил по самим инициаторам. Теперь они платят за ресурсы больше. Да, и РФ вынуждена продавать их со скидками. Но от этого инициаторам не легче. Сама #Россия теперь не импортирует у Запада множество всего, в чём она не нуждается или может покупать в третьих странах. Или производить сама.

6. У России много ресурсов. Для неё они дёшевы. А вот для Европы – нет.

7. Россия остается крупной экономикой. У нее есть научная и инженерная школа (пусть и не такая, как хотелось бы). Ее сложно изолировать в отличие от Кубы или Венесуэлы.

8. Издержки от санкций всё же есть. Это и возросшая стоимость международных финансовых транзакций, и сложности замены товаров, находящихся под экспортным контролем, и дополнительные затраты на замену выбывающего оборудования. Но всё это не мешает России продолжать свой политический курс, тогда как главная цель санкций все же политическая, а не экономическая.

Кроме того, всё вышеперечисленное стимулирует Россию максимально быстро избавляться от своей прежней зависимости от Запада. И чем дальше идёт этот процесс с помощью санкций самого Запада, тем меньше возможностей манипулировать Россией через такую зависимость.

А в главных проигравших от этой ошибки — Украина. Это её экономика разрушена и держится лишь на западных грантах. Её земля на западе заполняется кладбищами, а на востоке — неразорвавшимися снарядами и минами. Её люди бегут от родины, как чёрт от ладана: под контролем Киева остаётся лишь две трети того населения, которое насчитывали в страна до 2014 года.

Получается, #Украина за все ошибки своего коллективного спонсора и заплатит?

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