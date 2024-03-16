 

WION – немецкая армия сокращается и стареет

16.03.2024, 0:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

В Германии парламенту страны был представлен ежегодный отчёт, из которого следует, что немецкая армия стремительно стареет, а новые солдаты набираются с трудом, пишет WION. Ситуация настолько критическая, что в некоторых частях открыто до 20 тысяч вакансий, не хватает оборудования и запчастей. Проблема особенно усугубилась на фоне того, что большую часть своего вооружения Германия отгружает Украине.

Немецкая армия сталкивается с довольно серьёзной проблемой — её личный состав стареет, а новые рекруты для борьбы за Германию набираются с трудом. Это следует из ежегодного отчёта за 2023 год, который был представлен парламенту страны. 

В некоторых воинских частях открыто до 20 тысяч вакансий. Немецкие вооружённые силы также сталкиваются с нехваткой оборудования и запасных частей наряду с проблемами инфраструктуры. Война на Украине усугубила проблему, поскольку Германия отгружает большую часть своего вооружения со своих складов, чтобы истерзанная войной Украина защищала себя.

Всё это лишь часть новых инвестиций в оборону, о которых канцлер Олаф Шольц объявил в 2022 году, когда после вторжения РФ на Украину был создан специальный фонд в размере 109 миллиардов долларов для переоснащения немецкой армии. В отчётах фактически подчёркивается, что нынешний дефицит создаёт серьёзную нагрузку на войска, но назревал он уже давно. 

Парламентский комиссар вооружённых сил Ева Хёгль обвинила в нынешнем кризисе медленный и чрезмерно бюрократизированный процесс закупок в Вооружённых силах Германии. Отчёт также показал, что в прошлом году Германия не достигла цели альянса НАТО по расходованию двух процентов своего ВВП на оборону, хотя, вероятно, достигнет этого показателя в 2024 году. 

Единственным положительным моментом является то, что, даже если дефицит сохранится ещё какое-то время, военные смогли предоставить солдатам достаточное количество личного снаряжения. В докладе также рекомендуется ввести какую-то форму обязательной службы, поскольку необходимо решение для преодоления нехватки персонала. 

Дата выхода в эфир 13 марта 2024 года. 

 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.03 / JF – взятие Авдеевки воодушевило российские войска и сделало Донецк безопаснее

15.03 / NYP – «вызывает тревогу» — тысячи дронов беспрепятственно пересекают южную границу США

15.03 / МГИК: Порядка 3 млн избирателей проголосовали в Москве за первый день выборов

15.03 / Роман Костомаров признался, что иногда впадет в уныние и мечтает вернуть прошлое

15.03 / Член сената США – Вашингтон сам убивает американскую мечту, замещая граждан нелегалами

15.03 / Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт

15.03 / Манукян признался в чувствах к Бузовой на реалити-шоу “Сокровища императора”

15.03 / Гагарина споет песню с Евровидения на матче Россия – Парагвай

15.03 / Егор Крид расплакался перед зрителями во время выступления в Екатеринбурге

15.03 / Собянин проголосовал электронно на выборах президента России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика