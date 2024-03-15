Рупор кремлевской пропаганды: МО РФ о попытке прорыва на территорию Белгородской области

МО РФ о попытке прорыва на территорию Белгородской области и десанте противника.

14 марта Вооруженными Силами РФ совместно с пограничными органами ФСБ России была сорвана очередная попытка прорыва подразделений ВСУ на территорию Белгородской области Российской Федерации, на этот раз в районе приграничного населенного пункта Козинка.

▫️ Около 16.30 мск в целях достижения внезапности, украинская диверсионная группа боевиков сил специальных операций и иностранных наемников, на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, осуществила высадку десанта до 30 человек на украинской территории, на удалении 1 км от Государственной границы Российской Федерации.

▫️ После высадки диверсионная группа скрытно выдвинулась в направлении села Козинка Белгородской области, расположенного непосредственно у Государственной границы Российской Федерации, где зашла в несколько домов на его окраине.

▫️ При попытке продвижения вглубь населенного пункта, украинские диверсанты были обнаружены и остановлены подразделениями Вооруженных Сил РФ совместно с пограничными органами ФСБ России.

▫️ Огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением управляемых авиационных бомб противнику было нанесено огневое поражение. Для исключения подхода резервов, было осуществлено дистанционное минирование местности.

▫️ Понеся существенные потери, украинские боевики начали отступление на территорию Украины. Группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов на улице Республиканская, непосредственно примыкающей к госгранице, где была блокирована подразделениями российской армии.

▫️ Остатки диверсионной группы, отступившие на территорию Украины, вышли на минное поле, где были уничтожены.

▫️ Одновременно с этим, огнем РСЗО «Торнадо» была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов. Общие потери ВСУ составили более 50 человек.

▫️ В настоящее время контроль над населенным пунктом полностью восстановлен, проведена зачистка района блокирования диверсионно-разведывательной группы.

▫️ В целом за прошедшие трое суток с 12-го по 14-е марта войсками Группировки Вооруженных Сил РФ «Запад» совместно с пограничными органами ФСБ России все попытки украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей Российской Федерации пресечены. Атаки подразделений ВСУ отражены.

▫️ Общие потери ВСУ составили более 1,5 тысяч боевиков, из которых около 500 – безвозвратные, уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины.

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