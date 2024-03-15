Мнение: Рекорд бедности в Аргентине, товарооборот с Бразилией и российские энергопроекты в Африке

1. В Аргентине сейчас натуральная «шоковая терапия», как у нас в начале 1990-х. Могли бы избежать, так как с экономикой в Аргентине было куда как лучше, чем в позднем СССР, но не избежали. За дружбу с США надо платить. Первые результаты реформ Хавьера Милея – недавно избранного проамериканского либертарианца (ссылка) – погрузили аргентинцев в ещё более глубокую бедность (ссылка):



Уровень бедности в Аргентине в январе достиг 57,4%, что является самым высоким показателем как минимум за 20 лет, передает Reuters со ссылкой на подсчеты Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) — одного из лучших экономических университетов в стране.

Согласно докладу UCA, девальвация песо, проведенная избранным в прошлом декабре президентом Хавьером Милеем, и вызванный ею рост цен усугубили уровень бедности, который в конце 2023 года составил 49,5%, а уже в январе вырос до рекордных 57,4%.

В докладе также сказано, что на сегодняшний день по всей Аргентине бедными считаются по меньшей мере 27 млн человек, а еще 9 млн живут в крайней нищете (при общем населении 47,3 млн). Реформы Милея привели к росту цен на основные продукты питания, подчеркнули в UCA. Инфляция в Аргентине по итогам прошлого года составила 211,4%.

Вступивший в декабре прошлого года в должность президента Аргентины либертарианец Хавьер Милей 20 декабря подписал указ более чем о 300 реформах по либерализации экономики страны. Во время инаугурации он предупредил, что аргентинцам придется пережить «месяцы боли», пока он работает над тем, чтобы вывести страну из экономического кризиса.

В числе реформ Милея — девальвация песо к доллару на 50%, сокращение государственных субсидий на энергоносители и транспорт и существенное изменение трудового законодательства. В частности, испытательный срок при приеме на работу был увеличен с трех до восьми месяцев, допущена возможность 12-часового рабочего дня, сокращены компенсации на период отпусков и при увольнении. <…>

Согласно исследованию Центра изучения общественного мнения, рейтинг президента упал с 61% в декабре до 52% в январе. В это же время выросло число опрошенных, которые изменили отношение к реформам Милея: если в декабре только 29% считали его курс неправильным, то теперь таких уже 45%, то есть почти половина.

2. В соседней Бразилии, которая с США особо не дружит, и которая даже позволяет себе прямо высказываться по поводу военных преступлений Израиля, дела идут неплохо. Президент там левый, но умеренные левые идеи всё же менее вредоносны для страны, чем подчинение Госдепа США. Характерный штрих — Бразилия вовсю торгует с Россией (ссылка):



По итогам 2023 года товарооборот России и Бразилии вырос до рекордной отметки в 11 миллиардов долларов в денежном выражении. Об этом заявил посол латиноамериканской страны в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес. Его слова приводит «Прайм».

Ключевыми видами продукции из России для Бразилии стали удобрения и дизельное топливо. Главными экспортными категориями бразильского экспорта оказались продукты питания, говядина, мясо птицы и кофе, уточнил посол.

При это он отметил, что Бразилия рассчитывает увеличить объемы поставляемой на российский рынок продукции в обозримом будущем. «Мы хотим больше усилить взаимодополняемость наших стран. Мы уверены, что эта динамика принесет взаимную пользу Бразилии и России», — заключил Соарес.

Предыдущий рекорд был установлен по итогам 2022 года, когда товарооборот двух стран достиг порядка 10 миллиардов долларов. Таким образом, за 12 месяцев прирост составил около миллиарда долларов. Подобной динамике во многом поспособствовал резкий рост экспорта российских нефтепродуктов.

Напомню, мудрые коммунисты одновременно и поощряли местечковый сепаратизм в нацреспубликах, и строили там мощности по переработке нефти, чтобы было удобнее потом экспортировать за рубеж. Как итог, после распада СССР мы лишились значительной доли нашей нефтяной промышленности. Сейчас проблема в целом решена: в России построили новые, современные НПЗ, так что мы теперь можем перерабатывать нефть и газ на своей территории.

3. Россия ведёт переговоры о заходе наших энергетических компаний в Африку (ссылка):

Россия готова сотрудничать с Нигерией в вопросах разведки нефтегазовых месторождений, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов на встрече с коллегой из этой страны Экперикпе Экпо. Об этом сообщается в Telegram-канале российского ведомства.

«Российские компании готовы предложить свои услуги по поиску и разведке месторождений углеводородного сырья, выполнению морских сейсморазведочных работ в Нигерии», — сказал Шульгинов. Отмечается, что стороны также обсудили сотрудничество по созданию сети газозаправочных станций и собираются развивать энергодиалог по всем направлениям.

Ранее Шульгинов рассказывал, что российские предприятия готовы к участию в 30 новых совместных проектах в нефтегазовой сфере и электроэнергетике в 16 африканских странах. Например, Южный Судан хотел бы построить с российским участием нефтепровод с выходом к морю…

Американцы, конечно, будут недовольны. Но что они сделают Нигерии, если там будут русские спецслужбы или ЧВК? Полагаю, как и в случае с Венесуэлой, на русские пулемёты проамериканские майданящие переть не рискнуть.