Мнение: Жалко Ширвиндта

Хотя, вроде, чего уж – не дожил буквально нескольких месяцев до 90-летнего юбилея. Да и вид у него, когда он последние годы давал всякие интервью, был ужасающий – буквально какая-то тень оставалась от человека. Но вот и ее не стало…

Но всё равно. У него вроде и ролей каких-то значимых – и вообще ролей – было раз, два и обчелся. Не Смоктуновский, не Леонов, не Евстигнеев. Но все равно – из их когорты. Как-то даже странно. Чем он брал?! Наверно, он как-то всегда был медленнее. Всех куда-то несло, крутило, суетило – а в нем была нездешняя медленность. И она была совершенно завораживающая. Он как бы жил в другом временном пласте, но параллельно с нами. И само время в его присутствии текло как бы чуть по-иному.

Хотя понятно, что это была лишь иллюзия. Время течет для всех одинаково и в конечном итоге сжирает всех… И все-таки, глядя на Ширвиндта, мы все прожили чуть больше, чем нам полагалось. Теперь этот бонус закончился.