Покажите фото желаемой вещи консультанту: секреты идеального шопинга

Полноценный шопинг — это не только способ снять стресс, но и возможность провести время с удовольствием. Каждый мечтает об идеальном шопинге, но не всегда удается быстро купить то, что хочется, и избежать разочарований. Поэтому эксперты советуют подготовиться к походу по магазинам заранее. Вот несколько секретов, которые помогут сделать шопинг более удачным.

Подумайте о своем бюджете

Очень важно установить точную сумму денег, которую вы можете потратить на покупки. Сделайте это заранее. Если вы планируете довольно значительное количество покупок (одежда, сумки, обувь, косметика и тому подобное), то будет разумно указать диапазон цен для каждой категории в вашем списке. Определите максимальную сумму, которую вы можете потратить, и строго соблюдайте ее. Совершая покупки, не забывайте о специальных ценах. Если вам повезет, вы можете найти то, что ищете, заплатив действительно небольшую сумму денег. Извлекайте из этого выгоду!

Приглашайте с собой подруг

Лучше избегать походов по магазинам в одиночку. Конечно, у каждого есть свой вкус и предпочтения, но если человек стал вашим лучшим другом, то, скорее всего, он разбирается и в вашем стиле одежды. Он может заметить что-то, что вы, возможно, не учли при выборе наряда (например, дырочку на юбке или отсутствие пуговицы на блузке), и предотвратить неудачную покупку и связанное с ней испорченное настроение.

Кроме того, шоппинг в компании нескольких близких друзей никогда не бывает скучным. Когда вы выбираете пару идеальных джинсов, вы можете поболтать и поделиться друг с другом интересными историями. Это помогает расслабиться. А еще вы можете сэкономить приличную сумму денег, так как ваши друзья могут уберечь вас от импульсивных покупок.

Не игнорируйте консультантов

Воспользуйтесь услугами консультантов. Еще один вариант — найти нужные джинсы в интернет-магазине бренда, чтобы сэкономить свое время. Сделайте несколько снимков вещей, которые вы хотите купить, покажите эту одежду консультанту и попросите помочь найти ее в этом магазине. В примерочной вы можете попросить консультантов принести вам одежду подходящего размера и цвета. Они хорошо знают ассортимент магазина и могут помочь вам подобрать все необходимое.

Сделайте несколько фотографий

Еще один секрет удачного шоппинга — внимательно смотреться в зеркало в примерочной и фотографировать себя. Помните, что освещение в примерочной может быть не самым лучшим и может скрыть некоторые недостатки. Поэтому лучше выйти на свет и осмотреть себя.

Хорошая идея — отправить несколько фотографий в одежде, которую вы собираетесь купить, своим близким друзьям или людям, вкусу которых вы доверяете. Скажите, что вы действительно цените их мнение и хотите узнать, как вы выглядите в этом модном пальто.

Иногда совет вашей мамы может оказаться более эффективным, чем совет консультанта, который получает процент от продаж. Ваши друзья и родственники желают вам всего наилучшего и действительно хотят помочь, и, как правило, их советы будут более откровенными и правдивыми.

Сосредоточьтесь на намеченной покупке

Вы хотели купить пару лоферов, но вернулись домой с парой кроссовок и блокнотом для эссе. Это обычная ситуация для вас во время шоппинга? Если да, то ваша проблема заключается в том, что вы смешиваете разные вещи. Не стоит совмещать повседневные и вечерние образы, так как они подразумевают совершенно разные магазины и маршруты покупок. Не пытайтесь купить все и сразу.

Это только отвлечет ваше внимание от действительно полезной покупки и заставит вас купить десятую пару кроссовок вместо пары удобных лоферов для похода в университет или офис. Поэтому нужно составлять список покупок и придерживаться его.