 

Рупор кремлевской пропаганды: Современные неклассические войны

15.03.2024, 20:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Очень интересную книгу сегодня мне презентовали. На злободневные темы.

Книга недавно появилась в свободной продаже.
Купить можно нбыло здесь (https://www.ozon.ru/product/sovremennye-neklassicheskie-voyny-formy-metody-tehnologii-1464671187/?asb=L5sYlVT40BLxOoTFEvgsZI3m9D2m56jy46K5jDOryqc%253D&asb2=EATOZXopWzHNWyE4fcLbUgTMfgSVfAL7AmqdElKxJ1eO6s9YU0lJSMweCwhsrMBZQojr-v0L1Dp6zNfkz3wR8g&avtc=1&avte=2&avts=1710496553&keywords=%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B), правда уже разобрали. На след.неделе будет еще.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.03 / Парки – лучшие места для активного отдыха в Петербурге

15.03 / Бобров задействуют в борьбе с паводками

15.03 / Приталенные костюмы и прямоугольные очки – основа образа: что такое эстетика «офисной сирены». Советы по стилю

15.03 / Мнение: 82% явка, 82% за!

15.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Атака по сборищу полицаев в Одессе

15.03 / Аналитики отметили высокий уровень защиты абонентов “Билайн” от мошенничества

15.03 / Мнение: О главном для успешной женщины… Как одиночке пробиться наверх?

15.03 / Бывший министр финансов США Мнучин рассматривает возможность приобретения TikTok

15.03 / Мнение: Его Величество Аборт

15.03 / Мнение: О скоординированном ударе по «Газпрому»… Это же ужас, что творится?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика