Рупор кремлевской пропаганды: Современные неклассические войны

Очень интересную книгу сегодня мне презентовали. На злободневные темы.

Книга недавно появилась в свободной продаже.

Купить можно нбыло здесь (https://www.ozon.ru/product/sovremennye-neklassicheskie-voyny-formy-metody-tehnologii-1464671187/?asb=L5sYlVT40BLxOoTFEvgsZI3m9D2m56jy46K5jDOryqc%253D&asb2=EATOZXopWzHNWyE4fcLbUgTMfgSVfAL7AmqdElKxJ1eO6s9YU0lJSMweCwhsrMBZQojr-v0L1Dp6zNfkz3wR8g&avtc=1&avte=2&avts=1710496553&keywords=%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B), правда уже разобрали. На след.неделе будет еще.

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