Парки – лучшие места для активного отдыха в Петербурге

В Петербурге нет места для скучных дней. Жители города и его гости знают, что за серьезной фасадом скрывается богатство возможностей для активного времяпрепровождения. Нужно забыть о стереотипах о меланхоличности петербуржцев, здесь жизнь кипит, и каждый найдет что-то по душе.

В Петербурге парки — это не просто места для неспешных прогулок. Приморский парк Победы, расположенный на Крестовском острове, приглашает к активным занятиям спортом и фотосессиям. Тут можно заняться скандинавской ходьбой, йогой, или просто насладиться природой. А фуд-паркинг «Пикник на обочине» удовлетворит практически любые вкусовые пристрастия.

Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове привлекает семьи уже почти сто лет. Здесь можно покататься на лыжах и санях, а также насладиться катанием на катке. Для новичков есть тренажеры и оборудование в прокате. После активного дня можно отдохнуть в Елагином дворце, полюбоваться интерьерами и предметами искусства или посетить мастерскую стеклодува.