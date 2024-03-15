 

Член сената США – Вашингтон сам убивает американскую мечту, замещая граждан нелегалами

15.03.2024, 20:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Американский гигант пищевой промышленности Tyson Foods принял решение закрыть градообразующее предприятие в городке Перри, что в штате Айова, — но при этом активно набирает на работу мигрантов, запросивших в стране убежище и ожидающих решения по своим ходатайствам, передаёт Fox News. Как заявил в эфире канала сенатор Джей Ди Вэнс, такое замещение коренных жителей на мигрантов, готовых работать за гроши, и есть конечная цель властей, которые по существу вознамерились похоронить американскую мечту.

А у нас в гостях — член сената от штата Огайо и автор «Элегии деревенщины» Джей Ди Вэнс. Господин сенатор, у нас вроде бы было незаконно сокращать американцев и массово нанимать взамен нелегальных мигрантов.

ДЖЕЙ ДИ ВЭНС, член сената США: Такое уж точно должно быть вне закона, и мы, разумеется, изучим вопрос, чтобы понять, можно ли ввести такой запрет, — если, конечно, Tyson здесь уже не нарушает какие-нибудь нормы. А мы ведь даже не знаем, нарушаются ли они или нет, подробности нам неизвестны. Всё, что мы знаем, — это что компания увольняет работников-американцев и нанимает на их места нелегальных мигрантов.

В этом и есть весь смысл нелегальной миграции, и мы, как республиканцы, должны всё время об этом напоминать: из-за этого снижаются зарплаты американских рабочих, ведь на места американцев набирают иностранных работников, готовых работать за нищенскую зарплату. Как вы уже сказали, в этом и заключался с самого начала весь план. И это повлечёт за собой уничтожение американской мечты.

Всякий раз, когда на место американца приходит нелегал, одна американская семья теряет стабильный источник дохода, за счёт которого она живёт. И выходит, что американские компании в самом буквальном смысле заменяют наших граждан на людей, которые готовы работать за нищенскую зарплату. Это никакой не капитализм и не рыночная экономика, Джесси. Это — истребление американского среднего класса через нелегальную миграцию, и происходит оно по всей стране.
 
Дата выхода в эфир 14 марта 2024 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.03 / МГИК: Порядка 3 млн избирателей проголосовали в Москве за первый день выборов

15.03 / Роман Костомаров признался, что иногда впадет в уныние и мечтает вернуть прошлое

15.03 / Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт

15.03 / Манукян признался в чувствах к Бузовой на реалити-шоу “Сокровища императора”

15.03 / Гагарина споет песню с Евровидения на матче Россия – Парагвай

15.03 / Егор Крид расплакался перед зрителями во время выступления в Екатеринбурге

15.03 / Собянин проголосовал электронно на выборах президента России

15.03 / СТРАНА – Польша постарается задержать у себя украинских беженцев

15.03 / Le Monde – Франция рассматривала вопрос об отправке войск на Украину с лета 2023 года

15.03 / Певица МакSим прекратила концертную деятельность после выхода из рехаба

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика