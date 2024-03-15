Мнение: 82% явка, 82% за!

Но есть и приятные моменты. Например, нельзя не отметить, что президент РФ прислушался к критике в свой адрес, звучавшей из уст разных отщепенцев по итогам предыдущих выборов Путина в 2018 году. Тогда отщепенцы очень возмущались по поводу якобы проявленного к ним «неуважения» в смысле задуманной Путиным так называемой «Пенсионной реформы», а точнее – банального повышения пенсионного возраста для всех категорий граждан. Недовольство вызывало, что во время выборной кампании 2018 года Путин ни словом не обмолвился о своих грандиозных планах заставить россиян еще несколько лишних лет трудиться без пенсий, а едва только обновил мандат – тут же эту «пенсионную реформу» и объявил. Некоторые тогда даже орали «Кинули!! Ратуйте, граждане!» Смешные люди…

Но как бы то ни было, отрадно, что Путин решил исправиться и на этот раз всё провел – комар носа не подточит. Уже никто не придерется (тем более, что из тех, кто придирался – кого-то уже убили, кто-то сам умер…) Сразу раскрывает все карты, ничего не скрывает.

Например – сразу же объявил на своем Послании перед депутатами всех мастей: да, собираюсь поднимать налоги. На вас на всех, дорогие сограждане. Много. Сильно. Чтобы жизнь медом не казалась. Именно подоходный налог – то есть доходы у вас у всех станут меньше. Кто теперь скажет, что он не предупреждал? Никто. А народ, как мы знаем, пойдет и выдаст ему в едином порыве 82% голосов при повышенной по сравнению с предыдущими выборами явке. Что это будет означать? Безусловно, только одно: не только одобряем, но и горячо поддерживаем! Поднимай на нас налоги, да побольше, батюшка! Мы этого хотим! Чем больше, тем лучше!

Или мобилизация. Да, в своем Послании Путин о ней не говорил. Но и не надо было, зачем. Все ведь и так помнят его Указ «О частичной мобилизации» 2022 года. Сроков действия в нем никаких нет, его никто не отменял, значит, он действует и сейчас, на момент выборов. Люди стройными рядами и колоннами сейчас идут голосовать, отдадут Любимому Руководителю свои 82 или даже 83% – кто после этого осмелится сказать, что народ в едином порыве не одобряет мобилизацию самого себя на великие свершения под Авдеевкой и далее везде? Никто. Вот же – все цифры перед глазами.

Или вот еще – буквально под самые выборы Путин по ходу интервью с Киселевым, будучи и кандидатом в Президенты России, заявил, что «Россия готова к ядерной войне». Может теперь кто-то из избирателей сказать, что от него что-то «скрывали» и он «не знал»? Нет, это вам не Пенсионная реформа. Всё открыто, все карты на столе, интервью транслировалась по телевизору и широко освещалось «в том числе и в сети интернет». Как реагирует народ на такую перспективу? Опять же, знаем: 82% за, 82% явка. ЕДИНОДУШНО!

Опять же, вспомним. В 2014 году украинцы, пытаясь оспорить результаты референдума в Крыму, все время говорили, что он якобы был проведен «под дулами автоматов», мол, некие «зеленые человечки» прямо-таки этими автоматами выгоняли несчастных крымчан из их домов и гнали на участки «голосовать за Россию».

Про нынешнее голосование никто даже этого не скажет. Какие автоматчики? Никаких автоматчиков нет, смешно даже об этом говорить. Люди добровольно, широким потоком идут и голосуют – и за повышение на себя налогов, и за мобилизацию, и за перспективу ядерной войны. НИКТО НИЧЕГО НЕ СКРЫВАЕТ. Всем всё известно. Каков будет ответ Русского Народа (тм)? Известно какой: 82% явка, 82% за! И никаких гвоздей.

И кстати – к вопросу о коллективной ответственности. У нас тут не Германия, в которой последние выборы ДО начала ВМВ прошли в 1935 году, а после уже вообще никаких выборов не было до самого конца Рейха. В России – демократия в полный рост в режиме нон-стоп. Третий год СВО, всем давно всё ясно – кто, что и зачем делает. Каков результат? 82% явка, 82% за! Без принуждения. Строго добровольно. Стройными рядами.

Это рубеж. Жаловаться будет точно не на кого. Пеняем строго на себя.