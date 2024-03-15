Рупор кремлевской пропаганды: Атака по сборищу полицаев в Одессе

Уточненная информация результата сегодняшней атаки ВС РФ по Одессе

Среди поражений: база МТО в Бурлачьей Балке, длительная вторичная детонация.

Среди 16 погибших высшие полицейские чины: А. Гостищев, бывший зам ГУНП, командир батальона «Цунами», С. Тетюхин, бывший заместитель городского головы, также Д. Абраменко, зам. начальника ГУНП, начальник управления превентивной деятельности в Одесской области — в результате удара по месту построения личного состава бригады "ЛЮТЬ" в районе Дач Ковалевского.

Особая благодарность местному населению, принимавшему участие в передаче точных координат для наведения.

⚔️ СВАРЩИКИ (https://t.me/svarschiki)

После прилета по полицаям была еще добавочная ракета когда спасатели пытались разбирать завалы.

PS. Кокаиновый фюрер назвал это "подлым ударом".

Угу, удар в псину. Одесское подполье отлично отработало.

—