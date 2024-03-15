Аналитики отметили высокий уровень защиты абонентов “Билайн” от мошенничества

Мобильный оператор “Билайн” выделяется на фоне других крупнейших игроков рынка высоким уровнем защиты своих абонентов от спама и мошенничества. Это подтверждается данными исследования ComNews Research.

Эксперты ComNews Research при анализе антифрод-платформ четырех крупнейших операторов РФ обращали особое внимание на три критерия: эффективность противодействия подмене номеров, защиту от нежелательных звонков и распространение номеров на онлайн-биржах виртуальных номеров.

В результате стресс-теста по блокировке нежелательных вызовов, проведенного аналитиками, оператор “Билайн” показал наиболее высокую эффективность, блокируя даже некоторые обычные абонентские звонки.

Исходя из данных ComNews Research, “Билайн” с самого начала направлял усилия на разработку собственной антифрод-платформы, которая успешно блокирует мошеннические вызовы с подменными номерами, не давая им дозвониться до абонента.

В 2022 году “Билайн” интегрировал свою антифрод-платформу с другими крупными российскими операторами связи, предоставив возможность использования своей технологии другим операторам, а также ИТ-компаниям и банкам.

Аналитики также пришли к выводу, что абоненты “Билайна” наиболее защищены от распространения “серых” SIM-карт на онлайн-биржах. Исследование выявило, что компания имеет минимальное количество номеров на таких площадках, что указывает на эффективность принимаемых компанией мер по борьбе со спамом и мошенничеством.