 

Гагарина споет песню с Евровидения на матче Россия – Парагвай

15.03.2024, 18:10, Новости дня
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На предстоящем товарищеском матче между национальными футбольными командами России и Парагвая, который запланирован на 25-е марта 2024 года в Москве на арене “ВТБ”, зрителей порадует выступлением знаменитая певица Полина Гагарина. Артистка представит публике композицию “Миллион голосов”, с которой ранее блистала на сцене Евровидения в 2015-м году. По информации от РФС, выход артистки на сцену станет ярким открытием мероприятия, а исполнение на русском языке добавит особого шарма этому вечеру.

Организаторы из Российского футбольного союза поделились, что предстоящий футбольный матч украсят под мотивы космоса. Товарищеская игра приурочена к грядущему празднованию Дня космонавтики, который отмечает 90-летний юбилей со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина.

При этом в связи с организационными трудностями, которые возникли в РФС, Гагарина не сможет исполнить национальный гимн 21-го марта перед матчем против сборной Сербии. Честь исполнить государственный гимн выпала певице Пелагее.
Кроме того, перед началом игры зрители смогут насладиться исполнением гимна России от Василия Герелло, народного артиста страны. А музыкальное оформление события обогатят выступления Полины Гагариной, группы NLO с композицией “Танцы”, MIA Boyka с треком “Гагарин” и коллектива “Земляне” с известной песней “Трава у дома”.


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