Мнение: Его Величество Аборт

Пока тут некоторые ломают себе голову над тем, кто виноват в вымирании России, политическая элита России уже нашла ответ. Виноваты, понятное дело, бабы – кто ж еще? Собственно, за ответом даже и не нужно было ходить в Госдуму: подойди к любым трем русским джентльменам, тусующимся возле прилавка с горячительными напитками – и они авторитетно подтвердят: от баб всё зло!

Именно бабы злостно отказываются рожать детей, тем самым сокращая население и последовательно ведя Россию к краху и полному исчезновению. Слава богу, что корень зла наконец определен, и теперь на них обрушится вся махина госвласти: в Госдуме проходит второе чтение закон, сильно ограничивающий права женщин на аборт, ограничивающий сроки аборта и т.п. Россия воспрянет!

Идея законопроекта ясна и чиста, как слеза того самого нерожденного младенца: если женщинам не давать возможности прервать нежелательную беременность, то им деваться будет некуда: родят как миленькие, страна наполнится младенческим плачем, а показатели народонаселения попрут вверх как на дрожжах. Наверно, сохраняющие младенческую наивность депутаты Госдумы как представили себе, что было бы, если б все аборты в РФ переписать как рождения… да так из года в год… Да мы ж тогда! Да мы б не только 300 миллионов, мы бы и Китай давно обогнали! (тем более что они, дураки, наоборот, всячески ограничивают у себя рождаемость).

А я вот недавно прочитал очень интересную книжку «Фрикономика», двух Стивенов – Левитта и Дабнера, из которых первый аттестуется как один из самых знаменитых сегодня молодых экономистов США. В книге, в частности, рассказывается о невиданной вспышке преступности в Америке в конце 80-х годов прошлого века. Казалось бы – при чем здесь наши бабы и их преступность? Терпение!

Так вот, в США в 80-х бушевала уличная преступность, причем положение представлялось многим тамошним экспертам не то что серьезным, а и чуть ли не безнадежным. Левитт приводит в пример мрачные пророчества тогдашних экспертов, с отчаянием говоривших о «реках крови, которые скоро польются по улицам».

Несмотря на все усилия полиции и Конгресса, принимавшего все более жестокие законы – ничего не помогало. Количество тяжких преступлений по стране непрерывно росло, их доля в общем числе преступлений составила к 1989 году 80%! Мы, кстати, увидели отголоски терзавшего Америку страха в голливудских фильмах того времени – все эти «Побеги из Лос-Анджелеса», «Побеги из Нью-Йорка», представляющие будущее в виде всемирного гадюшника, где господствует насилие и беспощадные банды…

А потом, начиная с 90-х – всё вдруг как корова языком слизала! Преступность в Америке вдруг, ни с того ни с сего, резко пошла на спад, сократилась В РАЗЫ – и пребывает с тех пор на очень низких показателях. С чего бы? Всех интересующихся делом более подробно я с удовольствием отсылаю к книжке (глава Четвертая) – там все версии подробно разобраны, а следить за нестандартной и язвительной мыслью автора очень приятно.

Остальным же сразу сообщу вывод: автор, Стивен Левитт, обнаружил поразительную вещь: резкий спад преступности в США в начале 90-х объясняется не действиями полиции и не подъемом экономики, а… решением Верховного Суда США в начале 1970-х!! Решением, которым Верховный Суд США подтвердил (и утвердил!) право женщины на аборт!

Именно начиная с 1970-го года женщины США, в том числе и женщины «низов», получили право на аборт. И поэтому криминал в 1990-м стал испытывать острую нехватку «пехоты», «пушечного мяса» для пополнения молодежных банд: ОНИ ПРОСТО НЕ РОДИЛИСЬ. Бедные женщины из нищих черных и белых гетто, получившие в 1970-м такую возможность, с огромным облегчением отказались от рождения БУДУЩИХ БАНДИТОВ И УБИЙЦ. И криминальная ситуация в Штатах изменилась, словно по волшебству.

Это очень глубокое исследование Левитта, выходящее далеко за пределы собственно статистики и экономики. На этом примере мы видим НАГЛЯДНО, что дело ведь вовсе не только в цифрах, не только в количестве рождений; очень важно их КАЧЕСТВО.

Если мать не желает ребенка, если ощущает себя не готовой к нему из-за причин психологического или материального свойства – да, общество может сломать ее через колено и заставить-таки родить. Силы государства и общества несопоставимы с силой одной маленькой и бедной женщины.

Однако – и это как раз показывает нам пример с 89-м годом в США – такая «победа над женщиной» будет для государства и общества пирровой. Потому что ничего нет страшнее для общества, чем выросший ребенок, которого мать не любила в детстве. Не любила в первые, РЕШАЮЩИЕ три года жизни! Считала обузой, ненужным грузом, избавиться от которого мешает только проклятый закон…

Тут я уже отвлекусь от Левитта и вспомню как раз параллельные, более близкие мне сведения из общей психологии и психотерапии. Да это же практически столбовая проблема всей мировой психотерапии – сколько разных школ, сколько светил и имен мировой психологической науки, начиная от Фрейда, бились с людьми, вся проблема которых в том, что их НЕДОЛЮБИЛИ в детстве!

Я тут не могу не привести – в очередной раз – слова моего любимого классика – Артура Янова:

«…Почему ранний невроз не проходит под влиянием любящих родителей и заботливых учителей? У многих пациентов в подростковом возрасте появились мачехи и отчимы, с которыми складывались прекрасные отношения, приемные родители очень любили детей – и тем не менее, этим пациентам все равно позже пришлось обращаться за помощью. Даже самым добрым и любящим приемным родителям никогда не удавалось излечить своих новых детей от заикания, тиков, аллергии и т.п. Логопедам не удается устранить расстройства речи. После того, как пациенты покидают родительский дом, встречают замечательных друзей и подруг, у них все равно остается напряжение и хронические болезни. Если бы доброта, любовь и неподдельный интерес могли вылечить невроз, то неужели это не удалось бы внимательному и профессиональному психотерапевту – но как ни печально, я все ж думаю, что дело не в этом. Невроз нельзя успокоить, урезонить, его нельзя остановить угрозами или изгнать из человека любовью. Представляется, что патологический невротический процесс сметает все на своем пути».

Речь в цитате как раз идет О НИХ – о людях, недополучивших в самом раннем детстве родительской любви.

Кстати, тут всплывает и еще одна проблема – проблема так называемых «приемных детей». Она тоже связана с нашими патриотами. Помните, как раскручивалась одно время в нашей прессе тема сволочных американцев, которые усыновляют «наших» детей, а потом бессовестно измываются в своей Пиндосии над нашими ангелочками?

Так вот – действительно, были и есть американские приемные семьи, которые не могли справиться с нашими ангелочками. Но причина чаще всего не в злокозненности американцев, а в том, что с справиться с многими из наших детей ОБЪЕКТИВНО практически невозможно. Дело в том, что американцам на усыновление, как правило, наша система опеки и сдавала самых неблагополучных и больных детей – детей алкоголиков, наркоманов, живших и даже родившихся в притонах… То есть это были ОНИ – нежеланные дети.

На эту тему была прекрасная статья в журнале «Русский репортер». Рекомендую всем – это блестящее исследование проблемы. »Про что будете писать? — интересуется любезный пограничник в нью-йоркском аэропорту, глядя на мою журналистскую визу. — Про усыновление. — Это про ту женщину, которая посадила своего приемного сына в самолет и отправила назад в Россию? — В том числе. Американский пограничник возвращает мне паспорт и говорит без тени улыбки: — Ей место в тюрьме.

Если бы этот разговор состоялся на обратном пути, я бы с ним поспорила».

Самое печальное в этом – то, что нежеланные дети не только страдают и мучаются сами от неразрешимых внутренних проблем. Они ведь еще и вполне успешно несут свои проблемы ВОВНЕ – то есть заставляют страдать и мучиться всех окружающих, до кого в силах дотянуться. Именно из них – нежеланных детей – рекрутируются будущие обитатели преступного мира, маньяки и заправилы банд. Причем – еще раз отсылаю к «Русскому репортеру» и Янову – практически неисправимые. У человека, которого никто не любил до 3 лет, разрушено и никогда не восстановится так называемое «базовое доверие» к миру.

То есть, если уж откровенно – разговор-то совсем не шуточный. Препятствовать женщине, которая НЕ ХОЧЕТ ребенка, делать аборт – НЕЛЬЗЯ. Наоборот, нужно понимать: если некая молодая особа четко осознала, что ребенок ей не нужен и любить его сейчас она по-настоящему не сможет, не готова, и ПОЭТОМУ она идет на аборт – то она делает всем нам этим большое одолжение. Мы должны ее если не проводить аплодисментами, то уж, по крайней мере, уважать ее решение.

Вот все спрашивают, все дивятся: как же, мол, Россия-то – практически спокойно прошла поистине тектонические изменения во всем государственном и общественном устройстве? 20 лет сплошного кризиса – и минимум волнений, потрясений, революций, совсем мало – тьфу-тьфу-тьфу! – кровопролития?

Американец Левитт дал ответ. За относительное спокойствие мы должны благодарить одно – Его Величество Аборт, который у нас в стране до сих пор был повсеместно разрешен. Троцкие, ленины, джугашвили, матросы железняки и прочие кровавые маньяки просто не родились – были вовремя абортированы.

ГосДума, впрочем, постарается на днях устранить этот барьер на пути очередного джугашвили. В технике это называется – сорвать предохранитель (2011)