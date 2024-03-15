Семьи депутатов, поддержавших повышение НДФЛ, получат 100-процентный налоговый вычет сроком на 50 лет
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Минфин согласовал
комплекс мер поддержки депутатов Госдумы и членов Совфеда, которые проголосуют
за повышение НДФЛ в России в рамках перехода на прогрессивную шкалу
налогообложения. Сами депутаты, а также их родственники со всем нисходящим
потомством получат право компенсировать 100% суммы уплаченных налогов на
протяжении 50 лет.
Налоговый вычет
для народных избранников будет покрывать НДФЛ, а также налоги, уплаченные
принадлежащими родственниками депутата бизнесами. По мнению представителя
Минфина Валентина Комиссарова, такие меры помогут депутатам Госдумы принять
правильное решение в вопросе повышения налогов, а также не ограничиваться
полумерами в деле определения ставки для обеспеченных граждан. Чиновник
считает, что богачи, получающие от 1 млн рублей в год, могут платить в бюджет не
15, а все 45% в качестве налогов. К тому же, отмечают в Минфине, многие
депутаты – многодетные родители, и поддержка их семей должна быть
приоритетом государственной политики.
«Народный
избранник не должен быть скован какими-то финансовыми интересами в деле защиты
интересов своих избирателей, – говорит Комиссаров. – Если он будет думать о
доходах своих родственников, то скорее всего ограничится голосованием за совсем
небольшое повышение налогов. Предоставив семьям депутатов де-факто освобождение
от налогов, мы сможем добиться введения той величины НДФЛ, которая необходима
государству, даже если это 40%, 50% или 80%. Независимый парламент, не ограниченный
соображениями собственных экономических интересов, – основа демократии».
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