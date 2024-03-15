Семьи депутатов, поддержавших повышение НДФЛ, получат 100-процентный налоговый вычет сроком на 50 лет

Минфин согласовал

комплекс мер поддержки депутатов Госдумы и членов Совфеда, которые проголосуют

за повышение НДФЛ в России в рамках перехода на прогрессивную шкалу

налогообложения. Сами депутаты, а также их родственники со всем нисходящим

потомством получат право компенсировать 100% суммы уплаченных налогов на

протяжении 50 лет.

Налоговый вычет

для народных избранников будет покрывать НДФЛ, а также налоги, уплаченные

принадлежащими родственниками депутата бизнесами. По мнению представителя

Минфина Валентина Комиссарова, такие меры помогут депутатам Госдумы принять

правильное решение в вопросе повышения налогов, а также не ограничиваться

полумерами в деле определения ставки для обеспеченных граждан. Чиновник

считает, что богачи, получающие от 1 млн рублей в год, могут платить в бюджет не

15, а все 45% в качестве налогов. К тому же, отмечают в Минфине, многие

депутаты – многодетные родители, и поддержка их семей должна быть

приоритетом государственной политики.

«Народный

избранник не должен быть скован какими-то финансовыми интересами в деле защиты

интересов своих избирателей, – говорит Комиссаров. – Если он будет думать о

доходах своих родственников, то скорее всего ограничится голосованием за совсем

небольшое повышение налогов. Предоставив семьям депутатов де-факто освобождение

от налогов, мы сможем добиться введения той величины НДФЛ, которая необходима

государству, даже если это 40%, 50% или 80%. Независимый парламент, не ограниченный

соображениями собственных экономических интересов, – основа демократии».

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