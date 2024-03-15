 

Мишустин заявил о повышении специальных выплат медикам в малых городах и селах

15.03.2024, 16:55, Разное
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Правительство РФ приняло решение о повышении специальных выплат для медицинских работников, трудящихся в небольших населенных пунктах. В селах и поселках с численностью населения менее 50 тысяч человек максимальная сумма выплат увеличится до 50 тысяч рублей для врачей и до 30 тысяч рублей для среднего медицинского персонала. В городах с населением от 50 тысяч до 100 тысяч человек размеры выплат составят 29 тысяч и 13 тысяч рублей соответственно. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Премьер-министр отметил, что начиная с 1 марта, эти средства будут выделены, и уже в апреле текущего года медики получат их. Это затронет более 200 тысяч сотрудников больниц и поликлиник. По словам Мишустина, с 1 апреля не менее 50% фондов заработной платы медорганизаций будет направлено на выплаты медработникам. При этом зарплаты должны оставаться не ниже прошлогоднего уровня.

Президент РФ Владимир Путин высказал предложение о повышении выплат для медработников из малых населенных пунктов на пленарном заседании форума “Технологии будущего”. Доплаты для них были введены еще в конце 2022 года, общее количество составило около 1 миллиона человек.


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