 

Le Monde – Франция рассматривала вопрос об отправке войск на Украину с лета 2023 года

15.03.2024, 16:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Возможность отправки французских войск на Украину обсуждалась в Елисейском дворце с июня прошлого года, заявляет Le Monde. Основной причиной для таких разговоров стала «слабость украинских войск», которая «обеспокоила» Париж. Однако то, как это недавно преподнёс Макрон, французские дипломаты называют катастрофическим дипломатическим манёвром.


AP

Слова Макрона о возможной отправке западных войск на Украину не стали неожиданностью для Елисейского дворца: вопрос об отправке туда французских солдат начал рассматриваться ещё летом 2023 года, пишет Le Monde. По данным издания, французские власти в обстановке строжайшей секретности стали рассматривать такую возможность в начале июня — этот вопрос был поднят на заседании Совета обороны в Елисейском дворце 12 июня 2023 года. 

Основной причиной подобных разговоров стала «слабость украинских войск», которая и «вызвала беспокойство» Парижа: летом в Елисейском дворце негласно признали, что у Киева «дела идут не очень хорошо». Ещё раньше глава республики «подошёл к концу дипломатического пути» в своих некогда постоянных разговорах с Владимиром Путиным, утверждают источники. 

Однако то, как Макрон в итоге недавно преподнёс свою мысль об отправке войск, стало для Франции «катастрофическим дипломатическим манёвром», в результате которого Елисейский дворец до сих пор «пытается минимизировать ущерб», признают французские дипломаты. На национальной арене это воинственное наступление, вероятно, не было лишено скрытых предвыборных мотивов. Однако как отмечает Le Monde, «инициатива французского президента, которую плохо понимают на международном уровне, с трудом находит понимание и у самих французов».


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.03 / Собянин проголосовал электронно на выборах президента России

15.03 / СТРАНА – Польша постарается задержать у себя украинских беженцев

15.03 / Певица МакSим прекратила концертную деятельность после выхода из рехаба

15.03 / Народный артист РФ Владимир Машков проголосовал онлайн на выборах президента

15.03 / Говорить о мире с Россией в Европе никто не хочет — а придётся

15.03 / Терминалы для электронного голосования работают в штатном режиме

15.03 / Электронным голосованием на выборах в Москве воспользовались уже более миллиона человек

15.03 / В Москве началось голосование на “выборах” президента России

15.03 / Джастин Тимберлейк воссоединился с группой NSYNC спустя 22 года после распада

15.03 / Экономика России подошла к президентским выборам в хорошей форме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика