 

Народный артист РФ Владимир Машков проголосовал онлайн на выборах президента

15.03.2024, 14:23, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Олег Машков проголосовал на выборах президента России онлайн. Актер высоко оценил процедуру и отметил ее удобство.

“Ничего более удобного за последнее время не видел. Сделал буквально несколько действий и уже проголосовал”, — цитирует Машкова телеграм-канал газеты “Известия”.

На выборах президента России в Москве проголосовали уже более 1,5 миллиона человек. Из них электронно – свыше 1,3 миллиона.

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова напомнила, что в этом году на онлайн-голосовании предусмотрен алгоритм электронной очереди. Он включается при высоких нагрузках на систему. Избирателю нужно просто подождать.

Выборы президента России проходят 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-выборах нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.03 / Говорить о мире с Россией в Европе никто не хочет — а придётся

15.03 / Терминалы для электронного голосования работают в штатном режиме

15.03 / Электронным голосованием на выборах в Москве воспользовались уже более миллиона человек

15.03 / В Москве началось голосование на “выборах” президента России

15.03 / Джастин Тимберлейк воссоединился с группой NSYNC спустя 22 года после распада

15.03 / Экономика России подошла к президентским выборам в хорошей форме

15.03 / «Союзники» запрещают Киеву закупать украинское оружие

15.03 / Без американской поддержки Украину ждут новые территориальные потери

15.03 / Звезды, которые завели отношения и оказались одногодками

15.03 / Конфликт в Украине возродил страхи о ядерной войне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика