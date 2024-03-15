Народный артист РФ Владимир Машков проголосовал онлайн на выборах президента

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Олег Машков проголосовал на выборах президента России онлайн. Актер высоко оценил процедуру и отметил ее удобство.

“Ничего более удобного за последнее время не видел. Сделал буквально несколько действий и уже проголосовал”, — цитирует Машкова телеграм-канал газеты “Известия”.

На выборах президента России в Москве проголосовали уже более 1,5 миллиона человек. Из них электронно – свыше 1,3 миллиона.

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова напомнила, что в этом году на онлайн-голосовании предусмотрен алгоритм электронной очереди. Он включается при высоких нагрузках на систему. Избирателю нужно просто подождать.

Выборы президента России проходят 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-выборах нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.