В Новосибирске поймали бюджетника, пытавшегося проголосовать за оппозиционного кандидата

В Новосибирске сотрудники одной из избирательных комиссий поймали работника школы, который пытался проголосовать за оппозиционера Николая Харитонова.

Учителя английского языка не остановило даже то, что он получает зарплату в бюджетном учреждении и бесконтрольно пользуется благами, которые ему даёт государство.

Пресечь нарушение удалось благодаря недавним законодательным нововведениям, позволившим членам УИК присутствовать в кабинке для голосования и следить за его ходом. Один из членов комиссии узнал избирателя – однажды они работали вместе в школе и конфликтовали. Не подав виду, он подождал, пока поклонник Харитонова скроется в кабинке, а затем вошёл туда, изъял бюллетень с галочкой за оппозиционера и предъявил его общественности.

– Я понимаю, когда какие-то выжившие из ума пенсионеры голосуют за коммунистов, понимаю, когда социально опустившиеся личности в знак протеста голосуют не за тех, но бюджетнику так поступать – это позор, – сказал бдительный член комиссии местному телеканалу. – Человек устроил такую подлость государству, хотя оно даёт ему всё – зарплату, воду, отопление… Мусор вывозят ещё. А он нож в спину просто воткнул.

Не исключено, что в произошедшем есть иностранный след – дома у задержанного нашли книги на английском языке. Сам он утверждает, что его якобы подставили и дали ему уже заполненный бюллетень, но у общества и суда нет веры таким оправданиям.

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